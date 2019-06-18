Роберто Карлос мог оказаться в Премьер-Лиге

Легенда бразильского футбола Роберто Карлос признался, что в 90-е им серьезно интересовались два клуба из Бирмингема, тогда выступавших в Премьер-Лиге.

После нескольких потрясающих сезонов в бразильском "Палмейрасе", тогда еще 22-летний левый защитник собрался в Европу. В 1995 году "Астон Вилла" после встречи с игроком почти добилась подписания контракта, однако в последний момент "вилланы" предпочли Роберто Карлосу нынешнего тренера Сборной Англии Гарета Саутгейта.



Одновременно с "Виллой", интерес к Карлосу тогда проявляли и соседи из "Бирмингема", однако впоследствии выигравший Чемпионат Мира со сборной Бразилии защитник предпочел отправиться в миланский "Интер".



"Я действительно был близок к переходу в "Астон Виллу" в начале своей карьеры. Я встречался с клубом, но из этого ничего не вышло".



"Я также был интересен "Бирмингему", но это ни к чему не привело, и позже я отправился в "Интер", — сообщил Роберто Карлос The Sun.