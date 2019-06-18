Терри может занять место Лэмпарда в "Дерби"

В случае расставания с Фрэнком Лэмпардом "Дерби" может предложить должность главного тренера Джону Терри.

Напомним, Лэмпард и Терри почти одновременно начали свои тренерские карьеры. Фрэнк прошлым летом возглавил "Дерби", а Джон в октябре стал помощником Дина Смита в "Астон Вилле".



Две легенды "Челси" сошлись лицом к лицу в финале плей-офф Чемпионшипа, где "вилланы" отпраздновали победу над "баранами" и завоевали путевку в Премьер-Лигу.



В данный момент Лэмпард находится на пороге ухода в "Челси", который уже расчистил ему место, отпустив в "Ювентус" Маурицио Сарри. И хотя накануне президент "Дерби" Мел Моррис сообщил, что "синие" пока не выходили на контакт с его клубом, он уже составляет шорт-лист на замену Фрэнку.



По информации Daily Mail, в этом списке на замену Лэмпарду значится и 38-летней Терри. Джона безусловно привлекает возможность поработать в Премьер-Лиге, однако перспектива попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, пускай и в Чемпионшипе, может оказаться еще привлекательнее.