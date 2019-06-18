Мартинес посоветовал Лукаку покинуть "Юнайтед"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рекомендовал своему нападающему Ромелу Лукаку уйти из "Манчестер Юнайтед".
При Оле Гуннаре Сульшере на тренерском мостике "Юнайтед" Лукаку перестал быть твердым игроком стартового состава, а в концовке сезона принялся явно намекать на уход из клуба.
Ранее в июне Ромелу дал четко понять, что хотел бы отправиться в "Интер", наставника которого Антонио Конте он назвал "лучшим в мире". По мнению Мартинеса, так было бы лучше всего.
"Очевидно, что он должен уйти из "Манчестер Юнайтед". Это пошло бы на пользу обеим сторонам. Теперь для Ромелу важно найти правильный клуб", — сообщил Мартинес бельгийскому изданию HLN.
Также Роберто дал интервью Sky Sports, в котором слегка сгладил углы, призвав игрока и клуб найти "правильное решение".
"Ромелу Лукаку и "Манчестер Юнайтед" должны найти правильное решение для них обоих. Если "Юнайтед" и Ром рады переменам, тогда нужно определить правильный клуб и правильный вызов для Рома".
"Ромелу связан контрактом с "Манчестер Юнайтед", и клуб должен принять решение относительно его будущего. Если "Манчестер Юнайтед" отводит важную роль для Ромелу в будущем, он будет к этому готов", — поведал Мартинес.
18.06.2019 06:00
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