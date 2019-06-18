"Юнайтед" готов увеличить зарплату Погба до 500 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" надеется, что новый контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю заставит полузащитника Поля Погба отбросить мысли об уходе из клуба.

В минувший уикенд Погба дал ясно понять, что открыт к уходу с "Олд Траффорд", выразив мнение, что для него настало правильное время для нового испытания.



Это признание должно воодушевить "Реал" и "Ювентус", которые жаждут переманить 26-летнего француза, однако "красные дьяволы" совершенно не помышляют о расставании со своим самым дорогим приобретением в истории.



Поль по-прежнему занимает важное место в планах Оле Гуннара Сульшера на будущее. Главный тренер "Юнайтед" готов строить свою команду вокруг Поля, в котором он видит кандидата на роль следующего капитана.



Однако "дьяволы" надеются убедить Погба остаться не только с помощью капитанской повязки, но также с помощью улучшенного контракта, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Сейчас у Погба остается еще два года по контракту с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю. Заключив новую сделку, Поль сможет встать в один ряд с одноклубником Алексисом Санчесом по уровню жалования — около 500 тыс. фунтов каждые семь дней.



Daily Mail также располагает информацией, что "Реал" уже сделал стартовое предложение по Погба в размере 90 млн. фунтов, однако это и близко не соответствует ожиданиям "Юнайтед".