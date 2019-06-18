"Лион" требует от "Тоттенхэма" 63 млн. фунтов за Ндомбеле

"Тоттенхэму" придется расстаться с суммой в 63 миллиона фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле.

Прошлым летом "Лион" потратил всего 7 млн. фунтов, чтобы выкупить Ндомбеле у "Амьена" после успешной аренды. С тех пор Танги добился впечатляющего прогресса и дебютировал за сборную Франции.



Своей уверенно игрой, в которой он сочетает отличную технику и выдающиеся физические данные, Ндомбеле заинтересовал крупнейшие клубы Европы, включая "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и ПСЖ, однако "шпоры" не остаются в стороне.



По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" продолжает переговоры с "Лионом", однако в данный момент стороны далеки от того, чтобы ударить по рукам — французы требуют за свою звезду 63 млн. фунтов, а в Северном Лондоне считают эту цену чересчур высокой.



Добавим, в минувший уикенд 22-летний полузащитник, общаясь с Telefoot, подтвердил, что заинтересован в переходе в "Тоттенхэм", который он считает "большим клубом".