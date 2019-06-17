"Вест Хэм" сообщил МЮ, что Диоп не продается
"Вест Хэм" сообщил "Манчестер Юнайтед", что защитник Исса Диоп не продается ни за какие деньги.
Этим летом "красные дьяволы" охотятся за центральным защитником топ-уровня, интересуясь Харри Магуайром из "Лестера", Калиду Кулибали из "Наполи" и Маттейсом Де Лигтом из "Аякса".
На прошлой неделе появилась информация, что "Юнайтед" обратил свое внимание на Диопа как на более реалистичную и не столь дорогостоящую цель.
Издание Sky Sports утверждало, что клуб с "Олд Траффорд" может предложить "молотобойцам" за Иссу 45 миллионов фунтов плюс одного из своих игроков.
Однако Evening Standard стало известно, что "Вест Хэм" исключает продажу 22-летнего француза, который был куплен лишь год назад у "Тулузы" за 22 млн. фунтов и с тех пор сыграл 38 матчей во всех турнирах.
"Молотобойцы" дали четко понять своим коллегам из Манчестера, что Диоп не продается. А сам Исса счастлив в команде Мануэля Пеллегрини и, как ожидается, не будет спешить с отъездом из лондонского клуба.
Добавим, что "Юнайтед" — не единственный заинтересованный в Диопе клуб. За успехами Иссы, который в новом сезоне постарается пробиться в состав сборной Франции, также следят ПСЖ и "Барселона".
17.06.2019 23:00
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Последние комментарии:
В МЮ после САФа одно жалкое зрелище, в кого бы впихнуть по больше бабла?
Понятно почему Маур вовремя слился) Запахло жаренным, и здесь все двинуты с одной стороны наследием великого сафа, с другой престижом клуба) Как итог ни то ни другое не даётся Вместе
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Неужто мю перешёл в эконом режим
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