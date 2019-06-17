"Сити" близок к покупке Жоау Канселу
"Манчестер Сити" совершил прорыв в переговорах с "Ювентусом" о покупке правого защитника Жоау Канселу.
Ранее в июне пресса сообщала, что чемпионы Премьер-Лиги не готовы платить запрошенную их коллегами из Турина цену за Канселу.
Однако два клуба продолжили переговоры и в понедельник смогли вплотную приблизиться к компромиссу. Как сообщает Goal, "горожане" выразили готовность сделать улучшенное предложение по Жоау.
Ожидается, что в ближайшие дни стороны все-таки заключат сделку стоимостью 44 миллиона фунтов плюс бонусы, и 25-летний португалец станет первым приобретением "Сити" в это трансферное окно.
Покупка Канселу будет означать, что "Сити" сможет отпустить из клуба Данило и одновременно завершит интерес к Аарону Ван-Биссаке из "Кристал Пэлас". "Ювентус" в свою очередь сможет приобрести Кирана Триппьера из "Тоттенхэма" на замену Жоау, если пожелает.
Также сегодня стало известно, что "Сити" может подписать и левого защитника — речь идет о возвращении из ПСЖ 22-летнего Анхелиньо за 6 млн. фунтов.
"Горожане" лишь год назад продали испанца в клуб из "Эйдховена", а сейчас задумываются о том, чтобы воспользоваться своей опцией по обратному выкупу игрока, который в новом сезоне составил бы конкуренцию Александру Зинченко и Бенжамену Менди.
17.06.2019 22:00
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Анхелино из ПСВ
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КОРОЛИ!!!
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