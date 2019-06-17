"Пэлас" отклонил предложение МЮ в 50 млн. фунтов по Ван-Биссаке

"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение по правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке до 50 миллионов фунтов, но вновь получил отказ.

По информации Sky Sports, на сей раз "красные дьяволы" были готовы заплатить за Ван-Биссаку 35 млн. фунтов сразу, а еще 15 млн. пообещали в виде бонусов.



Однако такая структура платежей не устроила "орлов". На "Селхерст Парк" хотят гарантированную сумму в 45-50 млн. фунтов за 21-летнего англичанина.



Поскольку разногласия двух клубов не так уж велики, а сам Аарон заинтересован в переходе в "Юнайтед", вероятность этого трансфера видится довольно высокой.



В то же время у Ван-Биссаки, сыгравшего 39 матчей за "Пэлас" в минувшем сезоне с учетом всех соревнований, остается еще три полных года по контракту, поэтому лондонский клуб не обязан идти уступки — скорее, это "Юнайтед" подвинется в цене и предложит еще больше.