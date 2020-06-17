Мэддисону льстит интерес "Юнайтед"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон заявил, что воспринимает слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед", как комплимент.
Ожидается, что в это трансферное окно "красные дьяволы" хорошо поработают над укреплением своей полузащиты. Один из вариантов в шорт-листе Оле Гуннара Сульшера — 22-летний Джеймс Мэддисон, по итогам сезона набравший в "Лестере" 14 очков по системе "гол+пас" (7+7).
Сам игрок молодежной сборной Англии польщен интересом к себе такого клуба, но уверяет, что это не выведет его из колеи.
"Нет, я просто должен игнорировать эти слухи и не поддаваться их влиянию".
"Будучи 17-летним парнем, я сыграл за "Ковентри" пять матчей подряд в стартовом составе, а после увидел, что меня связывают с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
"Все эти трансферные слухи нужно воспринимать как комплимент в свой адрес, ведь ты на слуху, но меня это совсем не отвлекает", — сообщил Мэддисон Sky Sports.
17.06.2019 20:00
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В интервью скайспортс он говорит про интересы Ливерпуля и тоттенхэма, а миха читает это как мю
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Ну вот хули не слить черного нытика и не взять этого пацана и Бруно? Вудворд мразь гнилая, сука червивая
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Пили видосы заеб
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