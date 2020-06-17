Мэддисону льстит интерес "Юнайтед"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон заявил, что воспринимает слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед", как комплимент.

Ожидается, что в это трансферное окно "красные дьяволы" хорошо поработают над укреплением своей полузащиты. Один из вариантов в шорт-листе Оле Гуннара Сульшера — 22-летний Джеймс Мэддисон, по итогам сезона набравший в "Лестере" 14 очков по системе "гол+пас" (7+7).

Сам игрок молодежной сборной Англии польщен интересом к себе такого клуба, но уверяет, что это не выведет его из колеи.

"Нет, я просто должен игнорировать эти слухи и не поддаваться их влиянию".

"Будучи 17-летним парнем, я сыграл за "Ковентри" пять матчей подряд в стартовом составе, а после увидел, что меня связывают с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

"Все эти трансферные слухи нужно воспринимать как комплимент в свой адрес, ведь ты на слуху, но меня это совсем не отвлекает", — сообщил Мэддисон Sky Sports.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 20:00

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  1. tigerpool 17.06.2019 20:28 # tigerpool
    В интервью скайспортс он говорит про интересы Ливерпуля и тоттенхэма, а миха читает это как мю

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  2. keane16 17.06.2019 20:04 # keane16
    Ну вот хули не слить черного нытика и не взять этого пацана и Бруно? Вудворд мразь гнилая, сука червивая

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  3. jayspearingagent 17.06.2019 20:03 # jayspearingagent
    Пили видосы заеб

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