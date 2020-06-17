Мэддисону льстит интерес "Юнайтед"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон заявил, что воспринимает слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед", как комплимент.

Ожидается, что в это трансферное окно "красные дьяволы" хорошо поработают над укреплением своей полузащиты. Один из вариантов в шорт-листе Оле Гуннара Сульшера — 22-летний Джеймс Мэддисон, по итогам сезона набравший в "Лестере" 14 очков по системе "гол+пас" (7+7).



Сам игрок молодежной сборной Англии польщен интересом к себе такого клуба, но уверяет, что это не выведет его из колеи.



"Нет, я просто должен игнорировать эти слухи и не поддаваться их влиянию".



"Будучи 17-летним парнем, я сыграл за "Ковентри" пять матчей подряд в стартовом составе, а после увидел, что меня связывают с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".



"Все эти трансферные слухи нужно воспринимать как комплимент в свой адрес, ведь ты на слуху, но меня это совсем не отвлекает", — сообщил Мэддисон Sky Sports.