Сарри хочет забрать в "Ювентус" двух игроков "Челси"
Новоиспеченный главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри включил в число своих трансферных целей на это лето двух игроков "Челси".
В воскресенье "Челси" официально объявил о расставании с Сарри, который сразу же подписал трехлетний контракт с "Ювентусом". Это случилось после того, как двум клубам удалось договориться о компенсации, составившей более 5 миллионов фунтов.
Напомним, прошлым летом вслед за Маурицио из "Наполи" в "Челси" за 57 миллионов фунтов перебрался и полузащитник Жоржиньо — ключевая фигура для так называемого Саррибола.
Однако за сезон, проведенный в Премьер-Лиге, 27-летний итальянец не впечатлил болельщиков лондонского клуба и теперь может ухватиться за возможность вернуться в Серию А и снова поработать Сарри.
Еще одной целью для "Ювентуса" является 24-летний Эмерсон Палмери, который показал себя большим универсалом, поиграв на позициях левого защитника, левого вингера и левого полузащитника. Такой футболист может быть полезен туринцам при борьбе на нескольких фронтах.
Помимо двух игроков "Челси", "Ювентус" также нацелен на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и молодое дарование "Аякса" Маттейса Де Лигта. А вот бывший клуб Сарри "Челси" по-прежнему не может подписывать игроков этим летом из-за трансферного запрета ФИФА.
17.06.2019 19:00
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Последние комментарии:
Из за бана Грановская некого больше не отпустит и Ювентусу надеятся на что то глупо! Во вторых Жорж прибавил и будет пилить в Челси как и Эмерсон! Про Погба молчу - чув только в Реал хочет! Новость из неоткуда!
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Ну вот и посмотрим как Жоржиньо держит слово. Предаст Наполи?
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ДАА, продавайте говниньо быстрее! Будет лучшая новость за лето точно.
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Пиздец Саррибол долбаеб..Членососы в бане сидят на 2 окна,а он губу раскатывает:)
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Че так мало то...
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