"Челси" отклонил предложения "Барселоны" и "Атлетико" по Виллиану

Виллиан "Челси" отклонил предложения "Барселоны" и "Атлетико" в 35 миллионов фунтов о покупке вингера Виллиана.

В данный момент Виллиан готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, что и заинтересовало "Атлетико". "Барселона" в свою очередь не теряла интерес к бразильцу, за которым она охотится уже несколько трансферных окон.

Несмотря на риск лишиться игрока сборной Бразилии через год безо всякой компенсации, "синие" приняли решение сохранить Виллиана на следующий сезон.

На это решение повлияло и то, что "Челси" находится под трансферным запетом и не сможет покупать игроков до конца января 2020. Уже потеряв Эдена Азара, "синие" не хотели бы дополнительно ослабить свою атакующую линию.

На "Стэмфорд Бридж" все еще надеются, что Виллиан продлит свое пребывание в клубе. Как и в случае с Давидом Луисом, "Челси" отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и предлагает 30-летнему вингеру новый контракт сразу на два года.

Добавим, что в 2013 году сами "синие" купили Виллиана у "Анжи" за 30 млн. фунтов. С тех пор бразилец сыграл 292 матча за лондонский клуб и забил 52 гола.


Метки Атлетико, Барселона, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 18:30

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  1. staryi-eblan 17.06.2019 19:35 # staryi-eblan
    ПРОСТО ПИЗДЕЦ :(((

    Когда это убожество уже уйдет

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  2. slash-lfc 17.06.2019 19:32 # slash-lfc
    Кееееек. Бизнес кар))

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  3. liverpool1892est 17.06.2019 18:57 # liverpool1892est
    Привет кривоногие сучки! Кто сегодня будет за главного полупокера?

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  4. mancityman 17.06.2019 18:53 # mancityman
    Русня не люди!

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  5. dr-b1ack 17.06.2019 18:52 # dr-b1ack
    да когда этого инвалида уже сплавят-то?

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  6. drogba11cool 17.06.2019 18:51 # drogba11cool
    Привет ноулайферы. Как вы тут гниете? Не устали еще?

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  7. alexomck 17.06.2019 18:45 # alexomck
    по прошлому сезону он мешок бесполезный, прохладой веет про эти 35:)

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  8. thegodfather 17.06.2019 18:39 # thegodfather
    лоооооооооол
    надо было выманивать 50 лямов и багрить

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  9. gio 17.06.2019 18:37 # gio
    100 ка минимум

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  10. ry-l 17.06.2019 18:34 # ry-l
    Первый после Озара. Подать нельзя, оставить

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  11. ivan-4milan 17.06.2019 18:32 # ivan-4milan
    Совсем , что обалдели 80 минимум

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  12. stamford-bridge 17.06.2019 18:31 # stamford-bridge
    источник 6ля?

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