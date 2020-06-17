"Челси" отклонил предложения "Барселоны" и "Атлетико" по Виллиану
"Челси" отклонил предложения "Барселоны" и "Атлетико" в 35 миллионов фунтов о покупке вингера Виллиана.
В данный момент Виллиан готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, что и заинтересовало "Атлетико". "Барселона" в свою очередь не теряла интерес к бразильцу, за которым она охотится уже несколько трансферных окон.
Несмотря на риск лишиться игрока сборной Бразилии через год безо всякой компенсации, "синие" приняли решение сохранить Виллиана на следующий сезон.
На это решение повлияло и то, что "Челси" находится под трансферным запетом и не сможет покупать игроков до конца января 2020. Уже потеряв Эдена Азара, "синие" не хотели бы дополнительно ослабить свою атакующую линию.
На "Стэмфорд Бридж" все еще надеются, что Виллиан продлит свое пребывание в клубе. Как и в случае с Давидом Луисом, "Челси" отступил от своей политики в отношении возрастных игроков и предлагает 30-летнему вингеру новый контракт сразу на два года.
Добавим, что в 2013 году сами "синие" купили Виллиана у "Анжи" за 30 млн. фунтов. С тех пор бразилец сыграл 292 матча за лондонский клуб и забил 52 гола.
17.06.2019 18:30
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ПРОСТО ПИЗДЕЦ :(((
Когда это убожество уже уйдет
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Кееееек. Бизнес кар))
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Привет кривоногие сучки! Кто сегодня будет за главного полупокера?
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Русня не люди!
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да когда этого инвалида уже сплавят-то?
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Привет ноулайферы. Как вы тут гниете? Не устали еще?
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по прошлому сезону он мешок бесполезный, прохладой веет про эти 35:)
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лоооооооооол
надо было выманивать 50 лямов и багрить
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100 ка минимум
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Первый после Озара. Подать нельзя, оставить
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Совсем , что обалдели 80 минимум
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источник 6ля?
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