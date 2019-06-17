Коутиньо не перейдет в МЮ из уважения к "Ливерпулю"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед" этим летом — из уважения к своему бывшему клубу "Ливерпулю".
Сегодня утром каталонское издание Sport сообщило, что "красные дьяволы" видят в Коутиньо возможную замену для Поля Погба, который жаждет перейти в "Реал".
По информации Sky Sports, "Юнайтед" действительно следит за Коутиньо, который полтора года назад присоединился к "Барселоне" из "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов, а сам Филиппе действительно собирается сменить клуб этим летом.
Однако 27-летний бразилец считает, что поступит неуважительно по отношению к "Ливерпулю", если перейдет в "Юнайтед". Также Коутиньо сватают в "Челси", но "синие" находятся под трансферным запретом.
Таким образом, возвращение Филиппе в Премьер-Лигу этим летом выглядит маловероятным. Скорее всего, Коутиньо продолжит карьеру в ПСЖ, с которым его представители уже начали переговоры.
Добавим, что в минувшем сезоне Коутиньо забил 11 голов в 54 матчах за "Барселону", регулярно навлекая на себя критику со стороны болельщиков каталонского клуба и испанской прессы.
17.06.2019 18:00
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Да пусть дальше гниет в барсе, всем пох на него уже)))
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АХАХАХАХХАХАХ.смешной.ты мю нахер не всрался. сиди на банке в барсе)
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