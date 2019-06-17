Эриксен — только запасной вариант для "Реала"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен является только запасным вариантом для "Реала" на случай, если переманить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" не удастся.

Ранее в июне Эриксен намекнул на уход из лондонского клуба, заявив, что ему "хочется попробовать что-нибудь новое". Это лишь усилило спекуляции относительно будущего Кристиана, чей контракт истекает через 12 месяцев.



По информации The Telegraph, президент "Реала" Флоренито Перес с радостью бы воспользовался этой возможностью, поскольку является большим поклонником Эриксена, однако фаворитом главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана остается Погба.



Перес не хочет портить отношения с недавно вернувшимся в клуб Зиданом, а потому приложит все усилия, чтобы заманить в Мадрид Погба. В данный момент Эриксен является для "Реала" только запасным вариантом.



Но даже если "Реал" обратится к этому запасному варианту, то не сможет предложить за 27-летнего датчанина более 70 миллионов фунтов, а это не дотягивает до ожиданий президента "шпор" Даниэля Леви.



Леви уже дал понять заинтересованным клубам, что для конкурентов из Премьер-Лиги Эриксен будет стоить 130 млн. фунтов, для команд из-за рубежа — 80 млн.



Возможно, в борьбу за Кристиана еще вмешается "Ювентус", чей новый наставник Маурицио Сарри называл Эриксена своим любимым игроком из состава "Тоттенхэма".