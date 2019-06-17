Эриксен — только запасной вариант для "Реала"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен является только запасным вариантом для "Реала" на случай, если переманить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" не удастся.

Ранее в июне Эриксен намекнул на уход из лондонского клуба, заявив, что ему "хочется попробовать что-нибудь новое". Это лишь усилило спекуляции относительно будущего Кристиана, чей контракт истекает через 12 месяцев.

По информации The Telegraph, президент "Реала" Флоренито Перес с радостью бы воспользовался этой возможностью, поскольку является большим поклонником Эриксена, однако фаворитом главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана остается Погба.

Перес не хочет портить отношения с недавно вернувшимся в клуб Зиданом, а потому приложит все усилия, чтобы заманить в Мадрид Погба. В данный момент Эриксен является для "Реала" только запасным вариантом.

Но даже если "Реал" обратится к этому запасному варианту, то не сможет предложить за 27-летнего датчанина более 70 миллионов фунтов, а это не дотягивает до ожиданий президента "шпор" Даниэля Леви.

Леви уже дал понять заинтересованным клубам, что для конкурентов из Премьер-Лиги Эриксен будет стоить 130 млн. фунтов, для команд из-за рубежа — 80 млн.

Возможно, в борьбу за Кристиана еще вмешается "Ювентус", чей новый наставник Маурицио Сарри называл Эриксена своим любимым игроком из состава "Тоттенхэма".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 17:00

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  1. liverpool888 17.06.2019 17:58 # liverpool888
    Великому Зизу виднее кто нужен ему в команду. Но брать капризного подростка большой риск. Они с Азаром атакуют из одной и той же четверти поля, не слишком ли большой крен на левый край атаки?
    Предыдущие составы Реала выезжали за счёт трудолюбивых и спокойных хавбеков - Ди Мария, Кросс и Модрич спокойно делали свою работу и не требовали к себе повышенного внимания. Погба смог проявить себя в таком ключе только при Дешаме - только там я увидел зрелого игрока, видимо для Погба важно считаться с авторитетом тренера. Но я не представляю Погба, который будет покороно носить то самое пианино и оставаться в тени других звездных игроков.
    Перес явно страхует себя выбирая Эриксена - в случае провала Зидана разбалованный Погба вместе со своим алчным агентом могут устроить очередную санта барбару.
    Я являюсь большим фанатом Эриксена, уж очень крутой игрок, который прекрасно владеет обеими ногами и создаёт огромное количество моментов для своих партнёров. За его игрой просто приятно наблюдать, он бы идеально подошёл на место стареющего Модрича. Если Тоттенхэм сможет сохранить его в клубе, то это будет куда лучше любого приобретения.

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  2. lfcynwa 17.06.2019 17:49 # lfcynwa
    на след год в Юве бесплатно и все счастливы

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  3. chelsiukpro 17.06.2019 17:39 # chelsiukpro
    Эриксен замена Модричу а Погба другого амплуа как раз бы к Эриксену в центр

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  4. vagifspurs 17.06.2019 17:19 # vagifspurs
    ну и хорошо, вы думайте что Эриксен запасной вариант, мы в свою очередь наиграем состав до идеала и покажем, какой кайф когда Эриксен отдает очередную голевуху.

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  5. lfc-in-my-heart 17.06.2019 17:14 # lfc-in-my-heart
    Лол , орнул с давничей. Более крутой игрок и креативщик - лишь запасной после тупого ЧСВ-шного дерьма с пригорода......ахахахах

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