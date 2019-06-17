Эриксен — только запасной вариант для "Реала"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен является только запасным вариантом для "Реала" на случай, если переманить Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" не удастся.
Ранее в июне Эриксен намекнул на уход из лондонского клуба, заявив, что ему "хочется попробовать что-нибудь новое". Это лишь усилило спекуляции относительно будущего Кристиана, чей контракт истекает через 12 месяцев.
По информации The Telegraph, президент "Реала" Флоренито Перес с радостью бы воспользовался этой возможностью, поскольку является большим поклонником Эриксена, однако фаворитом главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана остается Погба.
Перес не хочет портить отношения с недавно вернувшимся в клуб Зиданом, а потому приложит все усилия, чтобы заманить в Мадрид Погба. В данный момент Эриксен является для "Реала" только запасным вариантом.
Но даже если "Реал" обратится к этому запасному варианту, то не сможет предложить за 27-летнего датчанина более 70 миллионов фунтов, а это не дотягивает до ожиданий президента "шпор" Даниэля Леви.
Леви уже дал понять заинтересованным клубам, что для конкурентов из Премьер-Лиги Эриксен будет стоить 130 млн. фунтов, для команд из-за рубежа — 80 млн.
Возможно, в борьбу за Кристиана еще вмешается "Ювентус", чей новый наставник Маурицио Сарри называл Эриксена своим любимым игроком из состава "Тоттенхэма".
17.06.2019 17:00
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Великому Зизу виднее кто нужен ему в команду. Но брать капризного подростка большой риск. Они с Азаром атакуют из одной и той же четверти поля, не слишком ли большой крен на левый край атаки?
Предыдущие составы Реала выезжали за счёт трудолюбивых и спокойных хавбеков - Ди Мария, Кросс и Модрич спокойно делали свою работу и не требовали к себе повышенного внимания. Погба смог проявить себя в таком ключе только при Дешаме - только там я увидел зрелого игрока, видимо для Погба важно считаться с авторитетом тренера. Но я не представляю Погба, который будет покороно носить то самое пианино и оставаться в тени других звездных игроков.
Перес явно страхует себя выбирая Эриксена - в случае провала Зидана разбалованный Погба вместе со своим алчным агентом могут устроить очередную санта барбару.
Я являюсь большим фанатом Эриксена, уж очень крутой игрок, который прекрасно владеет обеими ногами и создаёт огромное количество моментов для своих партнёров. За его игрой просто приятно наблюдать, он бы идеально подошёл на место стареющего Модрича. Если Тоттенхэм сможет сохранить его в клубе, то это будет куда лучше любого приобретения.
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на след год в Юве бесплатно и все счастливы
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Эриксен замена Модричу а Погба другого амплуа как раз бы к Эриксену в центр
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ну и хорошо, вы думайте что Эриксен запасной вариант, мы в свою очередь наиграем состав до идеала и покажем, какой кайф когда Эриксен отдает очередную голевуху.
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Лол , орнул с давничей. Более крутой игрок и креативщик - лишь запасной после тупого ЧСВ-шного дерьма с пригорода......ахахахах
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