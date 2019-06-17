"Челси" пока не обращался к "Дерби" насчет Лэмпарда

Президент "Дерби" Мел Моррис заявил, что "Челси" пока не обращался к его клубу насчет главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, Лэмпард считается абсолютным фаворитом на роль следующего рулевого "синих" после подтвержденного накануне возвращения в Италию Маурицио Сарри.



Пресса уверена, что компенсации в 4 миллиона фунтов "Челси" будет достаточно, чтобы вызволить Лэмпарда, свою легенду и своего лучшего бомбардира всех времен, из "Дерби".



Однако "бараны" не только не потеряли надежду сохранить Фрэнка, но и вообще еще не контактировали с "синими".



"Мы дали очень четко понять каждому и в особенности самому Фрэнку, что мы хотим сохранить Фрэнка на долгий срок. Если "Челси" хочет нанять Фрэнка, тогда они вправе сделать предложение насчет него".



"Пока же мы продолжим трудиться изо всех сил, строя планы на следующий сезон и тесно работая с Фрэнком, чтобы он понял, насколько желанным он является для каждого, кто связан с нашим клубом", — гласит заявление Морриса.