"Арсенал" повысил Юнгберга до ассистета главного тренера

"Арсенал" официально объявил о переводе своего бывшего полузащитника Фредди Юнгберга на должность ассистента главного тренера.

Будучи игроком, Юнгберг на протяжении девяти лет защищал цвета лондонского клуба и за это время выиграл два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.



Последние годы Фредди трудился в структуре "Арсенала", работая с талантливой молодежью из академии, а с прошлого лета возглавлял команду U-23. Юнгберг проявил себя с лучшей стороны и теперь получает очередное повышение.



С нового сезона 42-летний швед будет ассистировать Унаи Эмери в первой команде. В этой роли Фредди заменит Стива Боулда, который в свою очередь вернется к работе с командой U-23.