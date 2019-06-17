"Арсенал" повысил Юнгберга до ассистета главного тренера
"Арсенал" официально объявил о переводе своего бывшего полузащитника Фредди Юнгберга на должность ассистента главного тренера.
Будучи игроком, Юнгберг на протяжении девяти лет защищал цвета лондонского клуба и за это время выиграл два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.
Последние годы Фредди трудился в структуре "Арсенала", работая с талантливой молодежью из академии, а с прошлого лета возглавлял команду U-23. Юнгберг проявил себя с лучшей стороны и теперь получает очередное повышение.
С нового сезона 42-летний швед будет ассистировать Унаи Эмери в первой команде. В этой роли Фредди заменит Стива Боулда, который в свою очередь вернется к работе с командой U-23.
17.06.2019 15:15
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Последние комментарии:
типичная фотка с презентации игрока радужных
187 открытый гей из арсенала
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Типичный хуйсенал,типичные гейгуннеры. Этот клуб пропитан гомосексуализмом с ног до головы. у них даже специальная трибуна есть для гомиков,кекс.
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Михайло, хорош такими фотками разжигать то. Были подозрения, конечно, но вроде дальше подозрений не пошло же.
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Гомика руководить учат.....типичные кони
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Уряяяяя
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И тут все арсосаловцы потекли...
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