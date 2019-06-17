"Арсенал" повысил Юнгберга до ассистета главного тренера

Фредди Юнгберг "Арсенал" официально объявил о переводе своего бывшего полузащитника Фредди Юнгберга на должность ассистента главного тренера.

Будучи игроком, Юнгберг на протяжении девяти лет защищал цвета лондонского клуба и за это время выиграл два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.

Последние годы Фредди трудился в структуре "Арсенала", работая с талантливой молодежью из академии, а с прошлого лета возглавлял команду U-23. Юнгберг проявил себя с лучшей стороны и теперь получает очередное повышение.

С нового сезона 42-летний швед будет ассистировать Унаи Эмери в первой команде. В этой роли Фредди заменит Стива Боулда, который в свою очередь вернется к работе с командой U-23.


Метки Арсенал, тренеры, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 15:15

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 17.06.2019 16:05 # blackdreamer
    типичная фотка с презентации игрока радужных
    187 открытый гей из арсенала

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  2. blackbirdofk 17.06.2019 15:51 # blackbirdofk
    Типичный хуйсенал,типичные гейгуннеры. Этот клуб пропитан гомосексуализмом с ног до головы. у них даже специальная трибуна есть для гомиков,кекс.

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  3. lampard78 17.06.2019 15:48 # lampard78
    Михайло, хорош такими фотками разжигать то. Были подозрения, конечно, но вроде дальше подозрений не пошло же.

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  4. nemec-mu 17.06.2019 15:39 # nemec-mu
    Гомика руководить учат.....типичные кони

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  5. abse 17.06.2019 15:32 # abse
    Уряяяяя

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  6. januzaj00 17.06.2019 15:26 # januzaj00
    И тут все арсосаловцы потекли...

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