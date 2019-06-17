"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с Матой

Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с полузащитником Хуаном Матой о новом контракте.

Как известно, действующее соглашение Маты истекает уже через две недели, однако Daily Mirror стало известно от своего источника на "Олд Траффорд", что МЮ "на 90 процентов" уверен в заключении новой сделки.

Стоит отметить, что переговоры с экс-игроком "Челси" о продлении сотрудничества велись несколько месяцев. В этот период Мату сватали в различные клубы, включая "Барселону", но Хуан не повторит участь Антонио Валенсии и Андера Эрреры, которые покидают "Юнайтед" свободными агентами.

По информации издания, Мата требовал себе значительную прибавку к текущей зарплате в 140 тысяч фунтов в неделю. Долгое время "Юнайтед" отказывался идти на уступки, однако на днях эти разногласия были преодолены.

Ожидается, что теперь 31-летний испанец, сыгравший 22 матча в минувшем сезоне Премьер-Лиги, заключит с "красными дьяволами" новый контракт на 12 месяцев.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 15:00

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  1. j-silver 17.06.2019 15:09 # j-silver
    хуан вата

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  2. funkyfresh 17.06.2019 15:06 # funkyfresh
    Только ленивый не подоил Юнайтед

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  3. mancunia-planet 17.06.2019 15:05 # mancunia-planet
    Мата это хорошо

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