Зидан отводит три недели на покупку Погба
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет оформить приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в течение трех ближайших недель.
Лишь накануне Погба дал ясно понять, что открыт к уходу с "Олд Траффорд". Поль заявил, что для него настало правильное время для нового испытания в карьере.
8 июля "Реал" начинает предсезонную подготовку, отправляясь в Канаду, и Зидан хочет, чтобы к тому времени Погба уже был игроком "Реала".
Впрочем, "красные дьяволы" начинают готовиться к новому сезону еще раньше — 1 июля, и если к тому времени Погба не приступит к тренировкам с командой Оле Гуннара Сульшера, это будет свидетельствовать о близости сделки.
Как сообщает Daily Mail, в данный момент у двух клубов существуют большие разногласия в оценке стоимости 26-летнего француза. "Юнайтед" требует за Погба 133 миллиона фунтов, но "Реал" столько платить не готов.
17.06.2019 14:00
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Зизу здоровья, спаситель
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитников «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo. Как стало известно изданию, в английском клубе рассматривают этих футболистов в качестве замены Полю Погба, который накануне сообщил о своем желании перейти в другой клуб.
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этот нига просто распиаренный кусок безвиза, я не пойму почему вокруг него столько хайпа, если муму не втюхает его реалу в это ТО, то физрук в очередной раз покажет себя безхребетным
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пусть валит в реал
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