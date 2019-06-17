Зидан отводит три недели на покупку Погба

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет оформить приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в течение трех ближайших недель.

Лишь накануне Погба дал ясно понять, что открыт к уходу с "Олд Траффорд". Поль заявил, что для него настало правильное время для нового испытания в карьере.



8 июля "Реал" начинает предсезонную подготовку, отправляясь в Канаду, и Зидан хочет, чтобы к тому времени Погба уже был игроком "Реала".



Впрочем, "красные дьяволы" начинают готовиться к новому сезону еще раньше — 1 июля, и если к тому времени Погба не приступит к тренировкам с командой Оле Гуннара Сульшера, это будет свидетельствовать о близости сделки.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент у двух клубов существуют большие разногласия в оценке стоимости 26-летнего француза. "Юнайтед" требует за Погба 133 миллиона фунтов, но "Реал" столько платить не готов.