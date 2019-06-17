Зидан отводит три недели на покупку Погба

Поль Погба Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет оформить приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в течение трех ближайших недель.

Лишь накануне Погба дал ясно понять, что открыт к уходу с "Олд Траффорд". Поль заявил, что для него настало правильное время для нового испытания в карьере.

8 июля "Реал" начинает предсезонную подготовку, отправляясь в Канаду, и Зидан хочет, чтобы к тому времени Погба уже был игроком "Реала".

Впрочем, "красные дьяволы" начинают готовиться к новому сезону еще раньше — 1 июля, и если к тому времени Погба не приступит к тренировкам с командой Оле Гуннара Сульшера, это будет свидетельствовать о близости сделки.

Как сообщает Daily Mail, в данный момент у двух клубов существуют большие разногласия в оценке стоимости 26-летнего француза. "Юнайтед" требует за Погба 133 миллиона фунтов, но "Реал" столько платить не готов.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 869

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 17.06.2019 14:52 # mancunia-planet
    Зизу здоровья, спаситель

    (ответить)

  2. lampard78 17.06.2019 14:51 # lampard78
    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитников «Барселоны» Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo. Как стало известно изданию, в английском клубе рассматривают этих футболистов в качестве замены Полю Погба, который накануне сообщил о своем желании перейти в другой клуб.

    (ответить)

  3. nevermore 17.06.2019 14:41 # nevermore
    этот нига просто распиаренный кусок безвиза, я не пойму почему вокруг него столько хайпа, если муму не втюхает его реалу в это ТО, то физрук в очередной раз покажет себя безхребетным

    (ответить)

  4. kylshar 17.06.2019 14:31 # kylshar
    пусть валит в реал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: