Абрамович лично встретится с Лэмпардом

Перед своим возвращением в "Челси" главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард проведет встречу с владельцем "синих" Романом Абрамовичем.

Накануне "Челси" расчистил место для возвращения своей легенды, позволив Маурицио Сарри уйти в "Ювентус" после всего одного года работы на "Стэмфорд Бридж".



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, теперь "синие" готовы сделать свое предложение Лэмпарду, но перед этим Абрамович хочет с глазу на глаз побеседовать с 40-летним англичанином и обсудить некоторые детали.



Российский олигарх с израильским паспортом планирует встретиться с Фрэнком в начале этой недели, чтобы к концу недели уладить компенсацию с "Дерби" и заключить сделку.



Добавим, что за весь минувший сезон Абрамович посетил лишь один матч "Челси" — то был победный для "синих" финал Лиги Европы против "Арсенала" в Баку.