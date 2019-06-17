Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2019/20 (ФОТО)

Премьер-Лига официально представила новый дизайн мяча, которым команды высшего английского дивизиона будут играть в сезоне 2019/20.

Минувший сезон стал рекордным в истории Премьер-Лиги по количеству голов (1,072), поэтому компания Nike, обновляя дизайн мяча, постаралась сделать свой отличный продукт еще лучше.



Новый мяч использует самые современные технологии и специально адаптирован под футбол Премьер-Лиги. Сфера сшита из всего четырех панелей, обеспечивая лучший контакт в момент удара, а специальные канавки Aerowtrack гарантируют более стабильную траекторию полета. Благодаря инновации Urban Grip снаряд движется предсказуемым образом на любом покрытии и при любой погоде.



"Мы хотели спроектировать мяч, который наилучшим образом подчеркивает особенности футбола Премьер-Лиги. Этот мяч кажется гипертехнологичным и отточенным, но в то же время он пропитан этой английской культурой, когда вы живете и дышите футболом Премьер-Лиги", — сообщил представитель Nike.



Добавим, Nike обещает, что по ходу сезона 2019/20 болельщики увидят представленный мяч не только в розовом цвете, но и в других. Продажи нового мяча под названием Merlin стартуют 4 июля.















