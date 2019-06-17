Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новый мяч Merlin от Nike на сезон 2019/20 Премьер-Лига официально представила новый дизайн мяча, которым команды высшего английского дивизиона будут играть в сезоне 2019/20.

Минувший сезон стал рекордным в истории Премьер-Лиги по количеству голов (1,072), поэтому компания Nike, обновляя дизайн мяча, постаралась сделать свой отличный продукт еще лучше.

Новый мяч использует самые современные технологии и специально адаптирован под футбол Премьер-Лиги. Сфера сшита из всего четырех панелей, обеспечивая лучший контакт в момент удара, а специальные канавки Aerowtrack гарантируют более стабильную траекторию полета. Благодаря инновации Urban Grip снаряд движется предсказуемым образом на любом покрытии и при любой погоде.

"Мы хотели спроектировать мяч, который наилучшим образом подчеркивает особенности футбола Премьер-Лиги. Этот мяч кажется гипертехнологичным и отточенным, но в то же время он пропитан этой английской культурой, когда вы живете и дышите футболом Премьер-Лиги", — сообщил представитель Nike.

Добавим, Nike обещает, что по ходу сезона 2019/20 болельщики увидят представленный мяч не только в розовом цвете, но и в других. Продажи нового мяча под названием Merlin стартуют 4 июля.

Новый мяч Merlin от Nike на сезон 2019/20

Новый мяч Merlin от Nike на сезон 2019/20

Новый мяч Merlin от Nike на сезон 2019/20

Новый мяч Merlin от Nike на сезон 2019/20


Метки Nike, Премьер-Лига, фото

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1052

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 17.06.2019 13:11 # pistolero-lfc
    самое главное миллиметры)) главное чтоб они пересекали линию

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  2. foden 17.06.2019 12:59 # foden
    Merlin, в честь Давида Сильвы назвали , походу опять 10ку положит

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  3. gerrard08 17.06.2019 12:54 # gerrard08
    эмо стайл?
    видать под гг делали

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  4. bezviz 17.06.2019 12:53 # bezviz
    розовое с черным это АПЛ всовывает свой маленький розовый пиструн в огромную ж0пу негра, вот такая скрытая поддержка геев и негров, АПЛ в своем репертуаре, с юморком)

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  5. leon-britton 17.06.2019 12:50 # leon-britton
    Этот мяч обоссаный Алиссон будет регулярно вытаскивать из собственных ворот на помойном Энфилде. Скриньте.

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  6. iskander8sg 17.06.2019 12:35 # iskander8sg
    Прикольный)

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  7. reams 17.06.2019 12:29 # reams
    Чисто в стиле Лфц

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  8. raimbek1 17.06.2019 12:25 # raimbek1
    Ох сколько раз будет вытаскивать этот мяч самый дорогой вратарь-дырка Кепа из ворот обоссаного клуба Ло Чельсо. Пенсы-мочеглоты, надеюсь этот мяч отправит ваш недоклуб-проект прямиком в чемпионшип

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  9. brown-ale 17.06.2019 12:24 # brown-ale
    Гламурненько. Будут им дырявить Де Хею.

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  10. jayspearingagent 17.06.2019 12:15 # jayspearingagent
    круглый

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  11. thegodfather 17.06.2019 12:11 # thegodfather
    Такое...

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