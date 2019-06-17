Представлен новый мяч Премьер-Лиги на сезон 2019/20 (ФОТО)
Премьер-Лига официально представила новый дизайн мяча, которым команды высшего английского дивизиона будут играть в сезоне 2019/20.
Минувший сезон стал рекордным в истории Премьер-Лиги по количеству голов (1,072), поэтому компания Nike, обновляя дизайн мяча, постаралась сделать свой отличный продукт еще лучше.
Новый мяч использует самые современные технологии и специально адаптирован под футбол Премьер-Лиги. Сфера сшита из всего четырех панелей, обеспечивая лучший контакт в момент удара, а специальные канавки Aerowtrack гарантируют более стабильную траекторию полета. Благодаря инновации Urban Grip снаряд движется предсказуемым образом на любом покрытии и при любой погоде.
"Мы хотели спроектировать мяч, который наилучшим образом подчеркивает особенности футбола Премьер-Лиги. Этот мяч кажется гипертехнологичным и отточенным, но в то же время он пропитан этой английской культурой, когда вы живете и дышите футболом Премьер-Лиги", — сообщил представитель Nike.
Добавим, Nike обещает, что по ходу сезона 2019/20 болельщики увидят представленный мяч не только в розовом цвете, но и в других. Продажи нового мяча под названием Merlin стартуют 4 июля.
17.06.2019 12:00
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Последние комментарии:
самое главное миллиметры)) главное чтоб они пересекали линию
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Merlin, в честь Давида Сильвы назвали , походу опять 10ку положит
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эмо стайл?
видать под гг делали
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розовое с черным это АПЛ всовывает свой маленький розовый пиструн в огромную ж0пу негра, вот такая скрытая поддержка геев и негров, АПЛ в своем репертуаре, с юморком)
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Этот мяч обоссаный Алиссон будет регулярно вытаскивать из собственных ворот на помойном Энфилде. Скриньте.
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Прикольный)
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Чисто в стиле Лфц
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Ох сколько раз будет вытаскивать этот мяч самый дорогой вратарь-дырка Кепа из ворот обоссаного клуба Ло Чельсо. Пенсы-мочеглоты, надеюсь этот мяч отправит ваш недоклуб-проект прямиком в чемпионшип
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Гламурненько. Будут им дырявить Де Хею.
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круглый
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Такое...
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