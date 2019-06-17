Гуллит: "Лэмпарду нужны помощники с опытом"

Бывший главный тренер "Челси" Рууд Гуллит считает, что в случае назначения Фрэнка Лэмпарда клуб должен приставить к нему опытных помощников.

Как известно, Лэмпард является фаворитом на замену Маурицио Сарри, который накануне официально покинул "Стэмфорд Бридж" и сразу же заключил трехлетний контракт с "Ювентусом".



Согласно слухам, ассистентами 40-летнего Лэмпарда в "Челси" могут стать некоторые из бывших футболистов, включая Дидье Дрогба, однако Гуллит, завоевавший для "синих" Кубок Англии в качестве играющего тренера в 1997 году, считает необходимым добавить в штаб Фрэнка опыт.



"Послушайте, он еще ничего не добился как тренер. Но мне они дали такую возможность, и мы побеждали, так что опыт здесь не при чем".



"Думаю, для "Челси" важно поставить во главе команды человека, на которого они могут положиться, и я надеюсь, что он сможет заполучить в свое окружение правильных людей, которые смогут ему помочь".



"Он должен убедиться, что в его тренерском штабе будут люди с опытом. Так было бы лучшего всего для него", — сообщил Гуллит Sky Sports.