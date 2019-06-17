Робертсон надеется играть еще лучше
Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон убежден, что не достиг своего пика и может играть еще лучше.
25-летний Робертсон великолепно провел сезон 2018/19, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов. В рамках Премьер-Лиги и европейского соревнования Энди сделал 13 результативных передач.
Однако капитан сборной Шотландии не собирается останавливаться на достигнутом, надеясь улучшить отдельные аспекты своей игры.
"Думаю, я был хорош, но я всегда могу быть лучше. Именно с таким настроем я всегда работал. Я никогда не хвалю себя, потому что считаю, что ты всегда можешь прибавить".
"Даже когда я провел хороший матч, все равно существуют вещи, которые ты мог делать лучше. Это был хороший сезон, но я все еще способен значительно прибавить, и я надеюсь показать это в предстоящих сезонах", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".
17.06.2019 09:00
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Давай Энди.. Ты очень крут. Сына назову твоим именем.
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Кто Это?
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Куда уж лучше?) в защите минимум косяков, десятку гп раздал. Осталось еще голов по 5-7 забивать и тогда уже ультратопом станет.
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Какой то прямолинейный игрок. Никакой техники для финта, тупо бежит и простреливает в штрафную. Никакой креативности....
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