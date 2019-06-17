Робертсон надеется играть еще лучше

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон убежден, что не достиг своего пика и может играть еще лучше.

25-летний Робертсон великолепно провел сезон 2018/19, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов. В рамках Премьер-Лиги и европейского соревнования Энди сделал 13 результативных передач.



Однако капитан сборной Шотландии не собирается останавливаться на достигнутом, надеясь улучшить отдельные аспекты своей игры.



"Думаю, я был хорош, но я всегда могу быть лучше. Именно с таким настроем я всегда работал. Я никогда не хвалю себя, потому что считаю, что ты всегда можешь прибавить".



"Даже когда я провел хороший матч, все равно существуют вещи, которые ты мог делать лучше. Это был хороший сезон, но я все еще способен значительно прибавить, и я надеюсь показать это в предстоящих сезонах", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".