Робертсон надеется играть еще лучше

Энди Робертсон Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон убежден, что не достиг своего пика и может играть еще лучше.

25-летний Робертсон великолепно провел сезон 2018/19, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов. В рамках Премьер-Лиги и европейского соревнования Энди сделал 13 результативных передач.

Однако капитан сборной Шотландии не собирается останавливаться на достигнутом, надеясь улучшить отдельные аспекты своей игры.

"Думаю, я был хорош, но я всегда могу быть лучше. Именно с таким настроем я всегда работал. Я никогда не хвалю себя, потому что считаю, что ты всегда можешь прибавить".

"Даже когда я провел хороший матч, все равно существуют вещи, которые ты мог делать лучше. Это был хороший сезон, но я все еще способен значительно прибавить, и я надеюсь показать это в предстоящих сезонах", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 17.06.2019 09:40 # scouser2005
    Давай Энди.. Ты очень крут. Сына назову твоим именем.

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  2. silva77 17.06.2019 09:33 # silva77
    Кто Это?

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  3. gerrard08 17.06.2019 09:33 # gerrard08
    Куда уж лучше?) в защите минимум косяков, десятку гп раздал. Осталось еще голов по 5-7 забивать и тогда уже ультратопом станет.

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  4. cleverley88 17.06.2019 09:22 # cleverley88
    Какой то прямолинейный игрок. Никакой техники для финта, тупо бежит и простреливает в штрафную. Никакой креативности....

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