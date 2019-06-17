"Арсенал" близок к покупке Вильяма Салиба

"Арсенал", возможно, приблизился к своему первому летнему приобретению в лице защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.

Ужасная игра "канониров" в обороне в минувшем сезоне и неопределенная ситуация с будущим Лорана Косьелни и Шкодрана Мустафи подталкивают главного тренера лондонцев Унаи Эмери к укреплению центра обороны этим летом.



На эту проблемную позицию Эмери решил пригласить 18-летнего Салиба, который также вызывает интерес со стороны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", менхенгладбахской "Боруссии" и клубов Серии А.



По информации Foot Mercato, "Арсенал" уже достиг договоренности с игроком юношеской сборной Франции U-19 и теперь должен заключить сделку с "Сень-Этьеном" стоимостью около 25 миллионов фунтов.