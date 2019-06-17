Робсон: "Юнайтед" сам создал себе проблемы с зарплатами"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон считает, что "красные дьяволы" сами создали себе проблемы в отношении зарплат игроков.

Выступая перед инвесторами с результатами второго квартала финансового года в феврале, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд выразил надежду, что клубу удастся заключить новые контракты с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Маркусом Рэшфордом до окончания сезона.



По состоянию на середину июня переговоры с обоими ключевыми игроками находятся в тупике — по слухам, тот и другой требуют себе зарплату свыше 300 тысяч фунтов в неделю, резонно указывая, что они приносят больше пользы, чем зарабатывающий полмиллиона фунтов каждые семь дней Алексис Санчес.



По мнению Робсона, "дьяволы" крупно просчитались, когда взяли Санчеса на такую зарплату. Тем не менее, Брайан призывает сделать все возможное, чтобы сохранить хотя бы Рэшфорда.



"Каждый знает, какого уровню зарплату сейчас требуют игроки топ-уровня. В этом отношении "Юнайтед" сам себе создал проблемы, учитывая то, какие деньги они платят сейчас".



"Они пытались поступить как можно лучше для игроков и сделать клуб как можно привлекательнее для потенциальных новичков".



"Нужно аплодировать их амбициям, но такая политика означает, что игроки топ-уровня — а Рэшфорд является именно таким — будут просить как можно больше в рамках созданной клубом структуры".



"Они не могут позволить себе потерять его, и я не верю, что он действительно хочет уйти. Они должны постараться заключить с ним сделку — до тех пор, пока речь не идет о безумных деньгах", — сообщил Робсон The Sun.