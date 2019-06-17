Фарк: "Норвич" не боится "Ливерпуля"

Главный тренер "Норвича" Даниэль Фарк заявил, что его команда не собирается отсиживаться у своих ворот в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Сезон Премьер-Лиги 2019/20, напомним, будет открыт матчем между "Ливерпулем" и "Норвичем" на "Энфилде" 9 августа.



В минувшей кампании "канарейки" выиграли Чемпионшип, став самой результативной командой дивизиона — 93 гола в 46 матчах. Отступать от своего футбола в противостоянии с грозным соперником Фарк не намерен.



"Мы не наивны. Мы знаем, что сложнее этого матча, наверное, и быть не могло для первого тура".



"Но мы не боимся. Мы крайне упорно трудились ради возможности снова соперничать с лучшими командами страны, и мы жаждем показать против них свой футбол".



"Мы так упорно трудились в последние месяцы и сыграли более 50 матчей в минувшем сезоне. Мы не просто хотим наслаждаться противостояниями с командами топ-уровня, мы хотим вознаградить своих болельщиков хорошим футболом и хорошими результатами", — сообщил Фарк официальному веб-сайту "Норвича".