"Юнайтед" по-прежнему исключает продажу Погба

Публичное признание Поля Погба о своей готовности уйти не заставит "Манчестер Юнайтед" продать французского полузащитника этим летом.

Ранее в воскресенье Погба признался, что открыт к новому испытанию. По мнению Поля, сейчас подходящее время для расставания с "Юнайтед".



Слова 26-летнего француза лишь усилят слухи, сватающие его в "Реал" и "Ювентус", однако The Independent утверждает, что на "Олд Траффорд" по-прежнему исключают продажу ведущего, хоть и нестабильного игрока.



"Юнайтед" комфортно себя чувствует в этой ситуации, потому что контракт Погба действителен до 2021 года и вдобавок подразумевает опцию продления на 12 месяцев.



Несмотря на свою ужасную форму в концовке сезона, Поль остается ключевой фигурой для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера. Вдобавок продажа Погба стала бы большим ударом по имиджу клуба с "Олд Траффорд".