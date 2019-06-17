"Юнайтед" по-прежнему исключает продажу Погба

Поль Погба Публичное признание Поля Погба о своей готовности уйти не заставит "Манчестер Юнайтед" продать французского полузащитника этим летом.

Ранее в воскресенье Погба признался, что открыт к новому испытанию. По мнению Поля, сейчас подходящее время для расставания с "Юнайтед".

Слова 26-летнего француза лишь усилят слухи, сватающие его в "Реал" и "Ювентус", однако The Independent утверждает, что на "Олд Траффорд" по-прежнему исключают продажу ведущего, хоть и нестабильного игрока.

"Юнайтед" комфортно себя чувствует в этой ситуации, потому что контракт Погба действителен до 2021 года и вдобавок подразумевает опцию продления на 12 месяцев.

Несмотря на свою ужасную форму в концовке сезона, Поль остается ключевой фигурой для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера. Вдобавок продажа Погба стала бы большим ударом по имиджу клуба с "Олд Траффорд".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 17.06.2019 00:05

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  1. l-freeman 17.06.2019 00:15 # l-freeman
    Большим ударом по имиджу клуба являются дибильные решения руководства клуба, все остальное вторично

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