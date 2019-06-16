Ди Маттео: "Лэмпард — правильный человек для "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Роберто Ди Маттео Бывший главный тренер "Челси" Роберто Ди Маттео считает Фрэнка Лэмпарда подходящим специалистом, чтобы вести "синих" вперед.

Попрощавшись с Маурицио Сарри в воскресенье, теперь "Челси" собирается договориться с "Дерби" о компенсации за Лэмпарда, за плечами у которого всего один год тренерской работы.

Назначение такого неопытного тренера выглядит рискованным, однако Ди Маттео одобряет инициативу своего бывшего клуба.

"Он определенно является правильным человеком. У него есть характер для этой работы".

"Я следил за "Дерби" и в минувшем сезоне, и его команда играла в очень хороший футбол. У него есть весь опыт в мире".

"Они с "Челси" отлично подходят друг другу. Только время покажет, было это решение правильным или нет. Вы можете сказать, что для него слишком рано браться за такую работу, но вы должны хотя бы дать ему шанс".

"Фрэнк обладает всеми необходимыми качествами, и я думаю, он осчастливит многих людей, если станет их следующим главным тренером", — цитирует Ди Маттео Goal.


Метки Дерби, Ди Маттео, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 23:00

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  1. lahmatyj 16.06.2019 23:48 # lahmatyj
    пидорнут из клуба, как и ди маттео. с разницей в том, что у одного лч как у тренера есть.

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  2. sisyazavr 16.06.2019 23:24 # sisyazavr
    Ждем! В любом случае, в правильное русло игроков направит

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  3. johnny1905 16.06.2019 23:12 # johnny1905
    Лэмпс умный человек, надеюсь он смог перенять опыт у всех тренеров что были в Челси

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  4. cunningham 16.06.2019 23:02 # cunningham
    переименовать нужно в помойку физруков

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