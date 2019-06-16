Ди Маттео: "Лэмпард — правильный человек для "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Роберто Ди Маттео считает Фрэнка Лэмпарда подходящим специалистом, чтобы вести "синих" вперед.

Попрощавшись с Маурицио Сарри в воскресенье, теперь "Челси" собирается договориться с "Дерби" о компенсации за Лэмпарда, за плечами у которого всего один год тренерской работы.



Назначение такого неопытного тренера выглядит рискованным, однако Ди Маттео одобряет инициативу своего бывшего клуба.



"Он определенно является правильным человеком. У него есть характер для этой работы".



"Я следил за "Дерби" и в минувшем сезоне, и его команда играла в очень хороший футбол. У него есть весь опыт в мире".



"Они с "Челси" отлично подходят друг другу. Только время покажет, было это решение правильным или нет. Вы можете сказать, что для него слишком рано браться за такую работу, но вы должны хотя бы дать ему шанс".



"Фрэнк обладает всеми необходимыми качествами, и я думаю, он осчастливит многих людей, если станет их следующим главным тренером", — цитирует Ди Маттео Goal.