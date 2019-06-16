"Ливерпуль" нашел дублера для Алиссона в "Саутгемптоне"
"Ливерпуль" задумывается о приглашении голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти на роль дублера для Алиссона.
Этим летом, как ожидается, "красные" попрощаются с Симоном Миньоле, который в минувшем сезоне не сыграл ни минуты в рамках Премьер-Лиги.
Вероятный уход 31-летнего бельгийца заставляет "Ливерпуль" искать другого игрока на роль дублера для своего первого номера.
По информации Daily Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп задумывается о приглашении в свою команду Маккарти, которым он интересовался еще прошлым летом, когда сделка по Алиссону находилась под вопросом.
Минувший сезон 29-летний Маккарти начинал в качестве основного голкипера "святых" и своей игрой даже заслужил вызов в сборную Англии, дебютировав на международном уровне в товарищеском матче против США в ноябре.
Однако после прихода Ральфа Хазенхюттля на тренерский мостик "Саутгемптона" Маккарти стал проигрывать конкуренцию на своей позиции Ангусу Ганну и теперь вполне может задуматься о смене клуба.
16.06.2019 22:00
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пусть попробуют отказать!
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Ахаха снова наш фарм-клуб приходит на помощь.
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традиционно ))
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