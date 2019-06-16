"Ливерпуль" нашел дублера для Алиссона в "Саутгемптоне"

"Ливерпуль" задумывается о приглашении голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти на роль дублера для Алиссона.

Этим летом, как ожидается, "красные" попрощаются с Симоном Миньоле, который в минувшем сезоне не сыграл ни минуты в рамках Премьер-Лиги.



Вероятный уход 31-летнего бельгийца заставляет "Ливерпуль" искать другого игрока на роль дублера для своего первого номера.



По информации Daily Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп задумывается о приглашении в свою команду Маккарти, которым он интересовался еще прошлым летом, когда сделка по Алиссону находилась под вопросом.



Минувший сезон 29-летний Маккарти начинал в качестве основного голкипера "святых" и своей игрой даже заслужил вызов в сборную Англии, дебютировав на международном уровне в товарищеском матче против США в ноябре.



Однако после прихода Ральфа Хазенхюттля на тренерский мостик "Саутгемптона" Маккарти стал проигрывать конкуренцию на своей позиции Ангусу Ганну и теперь вполне может задуматься о смене клуба.