"Ливерпуль" нашел дублера для Алиссона в "Саутгемптоне"

Алекс Маккарти "Ливерпуль" задумывается о приглашении голкипера "Саутгемптона" Алекса Маккарти на роль дублера для Алиссона.

Этим летом, как ожидается, "красные" попрощаются с Симоном Миньоле, который в минувшем сезоне не сыграл ни минуты в рамках Премьер-Лиги.

Вероятный уход 31-летнего бельгийца заставляет "Ливерпуль" искать другого игрока на роль дублера для своего первого номера.

По информации Daily Mirror, главный тренер "красных" Юрген Клопп задумывается о приглашении в свою команду Маккарти, которым он интересовался еще прошлым летом, когда сделка по Алиссону находилась под вопросом.

Минувший сезон 29-летний Маккарти начинал в качестве основного голкипера "святых" и своей игрой даже заслужил вызов в сборную Англии, дебютировав на международном уровне в товарищеском матче против США в ноябре.

Однако после прихода Ральфа Хазенхюттля на тренерский мостик "Саутгемптона" Маккарти стал проигрывать конкуренцию на своей позиции Ангусу Ганну и теперь вполне может задуматься о смене клуба.


Метки Ливерпуль, Маккарти, Миньоле, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 22:00

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  1. pistolero-lfc 16.06.2019 22:57 # pistolero-lfc
    пусть попробуют отказать!

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  2. zloy-vasya 16.06.2019 22:12 # zloy-vasya
    Ахаха снова наш фарм-клуб приходит на помощь.

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  3. frisby 16.06.2019 22:04 # frisby
    традиционно ))

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