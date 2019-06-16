"Арсенал" будет еще активнее искать покупателя на Озила

"Арсенал" приложит дополнительные усилия, чтобы найти покупателя на полузащитника Месута Озила.

Не сумев попасть в Лигу Чемпионов, "канониры" столкнулись с серьезными финансовыми проблемами — у главного тренера Унаи Эмери есть только около 40 миллионов фунтов на летние трансферы.



В сложившейся ситуации Эмери вынужден задумываться о расставании с игроками, чья продажа может принести хорошие деньги и разгрузить зарплатную ведомость.



В связи с этим "Арсенал" установил цену в 30 миллионов фунтов за Озила, однако избавиться от зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю игрока оказалось непросто.



Интерес к 30-летнему немцу проявляли "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ", но никто из турецких грандов оказался не готов выложить запрашиваемую цену и нагрузить свою зарплатную ведомость на 18 млн. фунтов в год.



Как сообщает The Sun, теперь "Арсенал" приложит дополнительные усилия, чтобы найти новое пристанище для Озила. Это является одним из главных приоритетов для лондонского клуба, который рискует завершить финансовый год с убытком более чем в 50 млн. фунтов до вычета налогов.



Добавим, что в заключительный сезон при Арсене Венгере "Арсеналу" удалось сгладить непопадание в Лигу Чемпионов за счет продажи игроков на 110 млн. фунтов — "Эмирейтс" тогда покинули Алекс Окслейд-Чемберлен, Тео Уолкотт, Оливье Жиру, Войцех Щесны и Габриль Паулиста. В первый год Эмери продажи упали до 7 млн. фунтов, а Аарон Рэмси, Данни Уэлбек, Петр Чех и Штефан Лихтштайнер уходят из клуба свободными агентами.