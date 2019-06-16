Переход Триппьера в "Ювентус" зависит от "Сити"

Предполагаемый переход защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера в "Ювентус" зависит от "Манчестер Сити".

Ожидается, что после неубедительного сезона в исполнении Триппьера "шпоры" откажутся от его услуг. В последнее время Кирана активно сватали в Серию А, однако "Наполи" завершил свой интерес, и остался только вариант с "Ювентусом".



Как сообщает The Times, экс-игрок "Бернли" все еще может поработать с Маурицио Сарри в Турине, но теперь это зависит от того, освободит ли ему свое место Жоау Канселу.



Если "Сити" все-таки согласится заплатить запрашиваемые 45 млн. фунтов за Канселу, то 30 млн. из них "Ювентус" потратит на 28-летнего Триппьера.



Добавим, что в Северном Лондоне у Кирана остается еще три года по контракту, однако "Тоттенхэм" уже дал понять своему игроку, что будет искать усиление правого фланга обороны, и в новом сезоне у Кирана могут возникнуть проблемы с игровым временем.