Рэднапп уверен, что игроки "Челси" будут уважать Лэмпарда

Харри Рэднапп уверен, что его племянник Фрэнк Лэмпард будет обладать авторитетом среди игроков "Челси".

Проводив Маурицио Сарри в "Ювентус", теперь "Челси" собирается назначить своим главным тренером Лэмпарда, за плечами у которого только один год работы в "Дерби".



Скромный тренерский опыт Лэмпарда не смущает его дядю. Рэднапп убежден, что Фрэнку по силам построить "новый "Челси".



"Он будет обладать настоящим авторитетом. Он не потерпит никаких выходок".



"Эден Азар ушел от них, и он был великолепным игроком. Не хочу проявить неуважение к оставшимся игрокам, но никто из них не может взглянуть на Фрэнка и сказать: "Я лучше и известнее, чем был он как игрок".



"Он был более классным игроком для "Челси", чем любой из них. Это неплохая отправная точка. Там нет таких, с кем бы он не совладал".



"Это может быть начало нового "Челси". Мы можем увидеть становление настоящих молодых звезд. Их невероятная академия производит всех этих отличных ребят — возможно, теперь они получат шанс", — сообщил Рэднапп The Sun.