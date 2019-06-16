Ндиди польщен интересом топ-клубов

Уилфрид Ндиди Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди заявил, что польщен интересом больших клубов к своей персоне.

Ндиди был ключевым игроком "лис" в минувшем сезоне, но особенно добавил после прихода Брендана Роджерса на должность главного тренера клуба с "Кинг Пауэр".

По слухам, своей игрой 22-летний Уилфрид заинтересовал клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Ливерпуля", однако прямо сейчас у Ндиди на уме лишь Кубок Африки, где он выступит со сборной Нигерии.

"Я польщен, когда слышу такие вещи о себе. Очень приятно слышать об интересе больших клубов, но пока ничего не произошло, поэтому я не буду на это отвлекаться".

"Сейчас я сосредоточен на выступлении за сборную Нигерии на Кубке Африки, а затем меня ждет предсезонный период с "Лестером". У нас отличный тренер и амбиции, чтобы конкурировать с большими клубами в Премьер-Лиге", — сообщил Ндиди Goal.


Метки Лестер, Ндиди

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 18:00

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  1. tigerpool 16.06.2019 18:08 # tigerpool
    В Ливерпуль бы этого околотопарика

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  2. pistolero-lfc 16.06.2019 18:05 # pistolero-lfc
    Бриллиант достойный королей. Реал М заберет его через год

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