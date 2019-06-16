Ндомбеле заинтересован в переходе в "Тоттенхэм"

Танги Ндомбеле Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле подтвердил, что он заинтересован в переходе в "Тоттенхэм".

Ранее на текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что "шпоры" уже контактируют с "Лионом" насчет трансфера Ндомбеле, но пока у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости игрока.

"Тоттенхэм" — далеко не единственный претендент на Танги. Заполучить 22-летнего француза также хотят более богатые и титулованные клубы, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако полузащитник оставляет "шпорам" надежду.

"Это правда, что "Тоттенхэм" является отличной командой и большим клубом. Они финишировали четвертыми в своей лиге, они добрались до финала Лиги Чемпионов".

"Они являются большим клубом, как и многие другие. Какой игрок не был бы заинтересован в переходе в большой клуб?" — сообщил Ндомбеле Telefoot.


Метки Лион, Ндомбеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 16.06.2019 17:58 # tigerpool
    Добротный игрок, но почти все дорогие трансферы кур не оправдали себя.

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  2. mancunia-planet 16.06.2019 17:40 # mancunia-planet
    удачи

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