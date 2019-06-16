Ндомбеле заинтересован в переходе в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле подтвердил, что он заинтересован в переходе в "Тоттенхэм".

Ранее на текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что "шпоры" уже контактируют с "Лионом" насчет трансфера Ндомбеле, но пока у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости игрока.



"Тоттенхэм" — далеко не единственный претендент на Танги. Заполучить 22-летнего француза также хотят более богатые и титулованные клубы, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Однако полузащитник оставляет "шпорам" надежду.



"Это правда, что "Тоттенхэм" является отличной командой и большим клубом. Они финишировали четвертыми в своей лиге, они добрались до финала Лиги Чемпионов".



"Они являются большим клубом, как и многие другие. Какой игрок не был бы заинтересован в переходе в большой клуб?" — сообщил Ндомбеле Telefoot.