Маурицио Сарри сменил "Челси" на "Ювентус"

Маурицио Сарри "Челси" официально объявил о расставании со своим наставником Маурицио Сарри, который немедленно возглавил "Ювентус".

Напомним, Сарри заступил на тренерский мостик "синих" лишь прошлым летом. В своем дебютном английском футболе Маурицио вернул клуб в Лигу Чемпионов, финишировав третьим в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Европы.

Однако после победы над "Арсеналом" в Баку и завоевания своего первого трофея в карьере, 60-летний итальянец попросил "Челси" отпустить его на родину, и эта просьба была удовлетворена.

"В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио дал четко понять, как сильно он хочет вернуться на родину, объяснив, что у него есть важные причины для возвращения к работе в Италии".

"Он также посчитал, что ему важно быть ближе к своей семье и своим престарелым родителям".

"Маурицио покидает "Челси" с благодарностью всех нас за ту работу, которую он и его ассистенты выполняли на протяжении сезона, а также за победу в Лиге Европы, за достижение еще одного кубкового финала и за третье место в Премьер-Лиге".

"Также мы бы хотели поздравить его с получением работы, важнее которой нет в Серии А, и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — сообщила директор "синих" Марина Грановская.

Добавим, что одновременно с этим "Ювентус" объявил о подписании трехлетнего контракта с Сарри. Чемпионы Серии А заплатили "Челси" около 5 миллионов фунтов компенсации за Маурицио, но 4 млн. из этой суммы "синие" теперь собираются потратить на приглашение Фрэнка Лэмпарда из "Дерби".


Метки Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 16:35

Количество просмотров Просмотров: 4326

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Последние комментарии:




  1. kos9k 16.06.2019 19:03 # kos9k
    назначения лумпарда-плевок в е6ало и без того обоссаных пенсов

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  2. ry-l 16.06.2019 18:59 # ry-l
    Пост сбора тупых дегенератов, пишущих про трамплин и повышение.

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  3. mr-lamps 16.06.2019 18:56 # mr-lamps
    а хде лумпарт?

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  4. iskander8sg 16.06.2019 18:53 # iskander8sg
    Челси клюб шлюх и пидоров, аве.

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  5. cfc000000 16.06.2019 18:53 # cfc000000
    Ещё бы Жоржиньо слить и трансферная компания удалась.

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  6. reams 16.06.2019 18:46 # reams
    на повышение пошел, хех

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  7. sir-alex-67 16.06.2019 18:45 # sir-alex-67
    чулсе как конченая шлюпка, меняет тренеров как перчатка за последние 10 лет какой у нее по счету ?

    сасари на повышение ушел

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  8. chelsiukpro 16.06.2019 18:42 # chelsiukpro
    Жалко деда, поддерживал его весь сезон хоть местами и не блестали на поле но добротный тренер! Недаром Ювентус пришёл за ним! Спасибо за всё и удачи в Сериале!

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  9. hammersmith 16.06.2019 18:36 # hammersmith
    опять челсецо обоссано

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  10. qwerd 16.06.2019 18:14 # qwerd
    боюсь эти самые его престарелые родители могут не дожить до начала сезона. Особенно, если живут в Неаполе

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  11. kos9k 16.06.2019 18:00 # kos9k
    https://sun1-29.userapi.com/c849036/v849036616/1b4e7c/Mi_rFAjWZHw.jpg

    русня ахахаха

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  12. karatel228 16.06.2019 17:58 # karatel228
    Удачи Щелси в ЛЧ. При сутулом велком 5-8 место.

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  13. hachidlo 16.06.2019 17:54 # hachidlo
    Имхо, не тот тренер, который нужен Ювентусу.

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  14. farot 16.06.2019 17:53 # farot
    еба, только что в фм с гостевых 1-4 отыгрался в 1/2 ЛЧ
    топарь

    P.S. Месси > КриРо

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  15. fanstevengerrard 16.06.2019 17:50 # fanstevengerrard
    На этой фотке чем-то на Чикатилло похож, не находите?

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  16. vyrentz 16.06.2019 17:49 # vyrentz
    Сначала братушек-сербов об газон укатали, потом выиграли ЧМ, а теперь еще и благодаря санкциям ебанули Щелси, всем спасибо.

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  17. keane16 16.06.2019 17:48 # keane16
    Это пох. Щас самое важное то, чтоб главный меси-дрочер фапли написал ему в Твиттер слова поддержки, иначе тип совсем стухнет(

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  18. coon4 16.06.2019 17:47 # coon4
    Его губы устали видимо за год от вождения по ним вялым утюгом, у лэмпорда рот ещё молодой, губы тонкие, упругие, взгляд с хитринкой, должен пару сезонов выдержать в колено-локтевой позе.

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  19. al-faarabi 16.06.2019 17:46 # al-faarabi
    ниxyевый момент конечно, включить режим ссико мод и ссикать в е6ала фаготам и сифанам, ору с этих додиков

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  20. blackbirdofk 16.06.2019 17:41 # blackbirdofk
    На 100% уверен, что Лэмпс, несмотря на отсутствие опыта, выиграет с пенсами ЛЧ быстрее, чем хуйсенал. Про кубок внутренний вообще молчу. Физрукан Эмери с его убогим составом когда пришёл в хуйсенал подписал себе контракт на бестрофейность вечную.

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