Маурицио Сарри сменил "Челси" на "Ювентус"

"Челси" официально объявил о расставании со своим наставником Маурицио Сарри, который немедленно возглавил "Ювентус".

Напомним, Сарри заступил на тренерский мостик "синих" лишь прошлым летом. В своем дебютном английском футболе Маурицио вернул клуб в Лигу Чемпионов, финишировав третьим в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Европы.



Однако после победы над "Арсеналом" в Баку и завоевания своего первого трофея в карьере, 60-летний итальянец попросил "Челси" отпустить его на родину, и эта просьба была удовлетворена.



"В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио дал четко понять, как сильно он хочет вернуться на родину, объяснив, что у него есть важные причины для возвращения к работе в Италии".



"Он также посчитал, что ему важно быть ближе к своей семье и своим престарелым родителям".



"Маурицио покидает "Челси" с благодарностью всех нас за ту работу, которую он и его ассистенты выполняли на протяжении сезона, а также за победу в Лиге Европы, за достижение еще одного кубкового финала и за третье место в Премьер-Лиге".



"Также мы бы хотели поздравить его с получением работы, важнее которой нет в Серии А, и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — сообщила директор "синих" Марина Грановская.



Добавим, что одновременно с этим "Ювентус" объявил о подписании трехлетнего контракта с Сарри. Чемпионы Серии А заплатили "Челси" около 5 миллионов фунтов компенсации за Маурицио, но 4 млн. из этой суммы "синие" теперь собираются потратить на приглашение Фрэнка Лэмпарда из "Дерби".