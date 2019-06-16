Маурицио Сарри сменил "Челси" на "Ювентус"
"Челси" официально объявил о расставании со своим наставником Маурицио Сарри, который немедленно возглавил "Ювентус".
Напомним, Сарри заступил на тренерский мостик "синих" лишь прошлым летом. В своем дебютном английском футболе Маурицио вернул клуб в Лигу Чемпионов, финишировав третьим в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Европы.
Однако после победы над "Арсеналом" в Баку и завоевания своего первого трофея в карьере, 60-летний итальянец попросил "Челси" отпустить его на родину, и эта просьба была удовлетворена.
"В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио дал четко понять, как сильно он хочет вернуться на родину, объяснив, что у него есть важные причины для возвращения к работе в Италии".
"Он также посчитал, что ему важно быть ближе к своей семье и своим престарелым родителям".
"Маурицио покидает "Челси" с благодарностью всех нас за ту работу, которую он и его ассистенты выполняли на протяжении сезона, а также за победу в Лиге Европы, за достижение еще одного кубкового финала и за третье место в Премьер-Лиге".
"Также мы бы хотели поздравить его с получением работы, важнее которой нет в Серии А, и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — сообщила директор "синих" Марина Грановская.
Добавим, что одновременно с этим "Ювентус" объявил о подписании трехлетнего контракта с Сарри. Чемпионы Серии А заплатили "Челси" около 5 миллионов фунтов компенсации за Маурицио, но 4 млн. из этой суммы "синие" теперь собираются потратить на приглашение Фрэнка Лэмпарда из "Дерби".
16.06.2019 16:35
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Последние комментарии:
назначения лумпарда-плевок в е6ало и без того обоссаных пенсов
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Пост сбора тупых дегенератов, пишущих про трамплин и повышение.
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а хде лумпарт?
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Челси клюб шлюх и пидоров, аве.
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Ещё бы Жоржиньо слить и трансферная компания удалась.
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на повышение пошел, хех
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чулсе как конченая шлюпка, меняет тренеров как перчатка за последние 10 лет какой у нее по счету ?
сасари на повышение ушел
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Жалко деда, поддерживал его весь сезон хоть местами и не блестали на поле но добротный тренер! Недаром Ювентус пришёл за ним! Спасибо за всё и удачи в Сериале!
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опять челсецо обоссано
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боюсь эти самые его престарелые родители могут не дожить до начала сезона. Особенно, если живут в Неаполе
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https://sun1-29.userapi.com/c849036/v849036616/1b4e7c/Mi_rFAjWZHw.jpg
русня ахахаха
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Удачи Щелси в ЛЧ. При сутулом велком 5-8 место.
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Имхо, не тот тренер, который нужен Ювентусу.
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еба, только что в фм с гостевых 1-4 отыгрался в 1/2 ЛЧ
топарь
P.S. Месси > КриРо
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На этой фотке чем-то на Чикатилло похож, не находите?
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Сначала братушек-сербов об газон укатали, потом выиграли ЧМ, а теперь еще и благодаря санкциям ебанули Щелси, всем спасибо.
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Это пох. Щас самое важное то, чтоб главный меси-дрочер фапли написал ему в Твиттер слова поддержки, иначе тип совсем стухнет(
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Его губы устали видимо за год от вождения по ним вялым утюгом, у лэмпорда рот ещё молодой, губы тонкие, упругие, взгляд с хитринкой, должен пару сезонов выдержать в колено-локтевой позе.
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ниxyевый момент конечно, включить режим ссико мод и ссикать в е6ала фаготам и сифанам, ору с этих додиков
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На 100% уверен, что Лэмпс, несмотря на отсутствие опыта, выиграет с пенсами ЛЧ быстрее, чем хуйсенал. Про кубок внутренний вообще молчу. Физрукан Эмери с его убогим составом когда пришёл в хуйсенал подписал себе контракт на бестрофейность вечную.
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