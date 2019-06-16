Дзола покинет "Челси"
Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола не останется в лондонском клубе на следующий сезон.
Напомним, Дзола вернулся на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом, чтобы ассистировать своему соотечественнику Маурицио Сарри.
Однако Дзола был приставлен к Сарри по инициативе клуба, поэтому Маурицио, находящийся на пороге назначения в "Ювентусе", не будет забирать Джанфранко с собой в Турин.
По информации Sky Sports, нет места для Дзолы и в штабе Фрэнка Лэмпарда, который должен заменить Сарри на тренерском мостике "синих", а в качестве своей правой руки видит Джоди Морриса.
"Челси" попытался сохранить свою легенду, предложив Дзоле роль посла, однако Джанфранко отверг эту возможность и хочет сосредоточиться на тренерской карьере.
Сообщается, что Дзола формально покинет "Челси" по истечении своего контракта в конце июня. Приоритет для Джанфранко — остаться в английском футболе.
16.06.2019 16:00
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