Погба подтвердил, что готов покинуть "Юнайтед"
Полузащитник Поль Погба объявил, что он готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом ради нового испытания.
Сезон 2018/19 сложился очень непросто для Погба, который лишь несколько недель после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик демонстрировал по-настоящему классный футбол, а в остальном был крайне нестабилен и регулярно подвергался критике.
Достоверно известно, что сейчас чемпион Мира в составе сборной Франции является трансферной целью для своего соотечественника Зинедина Зидана, возглавляющего "Реал", и для своего бывшего клуба "Ювентуса".
В данный момент "красные дьяволы" находятся на пороге большой перестройки и в следующем сезоне не выступят в Лиге Чемпионов, поэтому 26-летний полузащитник чувствует, что ему пора двигаться дальше.
"Насчет этого есть много разговоров и много мыслей. Что касается меня, то я могу сказать, что нахожусь в Манчестере три года, и это было замечательное время. У меня были хорошие моменты и плохие моменты, как и у всех. Как и везде".
"После такого сезона и всего случившегося в этом сезоне — а это также мой лучший сезон — я думаю, что сейчас, возможно, хорошее время для нового испытания где-нибудь еще. Я размышляю над этим", — цитирует Погба Sky Sports.
16.06.2019 15:50
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Последние комментарии:
Интересно че теперь по жоржинье, игрок то добротный. Но играть на позиции, которую ему выделил сарри навряд будет. Да и так часто...
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Сарри и Дзола уходят.
Отличная новость!
Всех адекватных фанатов поздравляю
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Ееебой. Сарри бай бай, гг вп
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Сарри всё. Гпенсы идут в «правильном» направлении)
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https://www.obozrevatel.com/sport/football/do-ukrainyi-rasti-i-rasti-v-rossii-s-zavistyu-otsenili-nash-uspeh-na-chm-u-20/amp.htm
А ведь спорить могут лишь ватаны и пенсики.
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чо за погба
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Скучать никто не будет.
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Побольше б таких легенд футбола .
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https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/a4/ea/fb/33/rued32f73a045.jpg
Винни постарел пи3дец
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