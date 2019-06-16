Погба подтвердил, что готов покинуть "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба объявил, что он готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом ради нового испытания.

Сезон 2018/19 сложился очень непросто для Погба, который лишь несколько недель после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик демонстрировал по-настоящему классный футбол, а в остальном был крайне нестабилен и регулярно подвергался критике.



Достоверно известно, что сейчас чемпион Мира в составе сборной Франции является трансферной целью для своего соотечественника Зинедина Зидана, возглавляющего "Реал", и для своего бывшего клуба "Ювентуса".



В данный момент "красные дьяволы" находятся на пороге большой перестройки и в следующем сезоне не выступят в Лиге Чемпионов, поэтому 26-летний полузащитник чувствует, что ему пора двигаться дальше.



"Насчет этого есть много разговоров и много мыслей. Что касается меня, то я могу сказать, что нахожусь в Манчестере три года, и это было замечательное время. У меня были хорошие моменты и плохие моменты, как и у всех. Как и везде".



"После такого сезона и всего случившегося в этом сезоне — а это также мой лучший сезон — я думаю, что сейчас, возможно, хорошее время для нового испытания где-нибудь еще. Я размышляю над этим", — цитирует Погба Sky Sports.