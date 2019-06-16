Погба подтвердил, что готов покинуть "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник Поль Погба объявил, что он готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом ради нового испытания.

Сезон 2018/19 сложился очень непросто для Погба, который лишь несколько недель после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик демонстрировал по-настоящему классный футбол, а в остальном был крайне нестабилен и регулярно подвергался критике.

Достоверно известно, что сейчас чемпион Мира в составе сборной Франции является трансферной целью для своего соотечественника Зинедина Зидана, возглавляющего "Реал", и для своего бывшего клуба "Ювентуса".

В данный момент "красные дьяволы" находятся на пороге большой перестройки и в следующем сезоне не выступят в Лиге Чемпионов, поэтому 26-летний полузащитник чувствует, что ему пора двигаться дальше.

"Насчет этого есть много разговоров и много мыслей. Что касается меня, то я могу сказать, что нахожусь в Манчестере три года, и это было замечательное время. У меня были хорошие моменты и плохие моменты, как и у всех. Как и везде".

"После такого сезона и всего случившегося в этом сезоне — а это также мой лучший сезон — я думаю, что сейчас, возможно, хорошее время для нового испытания где-нибудь еще. Я размышляю над этим", — цитирует Погба Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 15:50

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 16.06.2019 16:19 # thegodfather
    Интересно че теперь по жоржинье, игрок то добротный. Но играть на позиции, которую ему выделил сарри навряд будет. Да и так часто...

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  2. sellman 16.06.2019 16:16 # sellman
    Сарри и Дзола уходят.
    Отличная новость!

    Всех адекватных фанатов поздравляю

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  3. thegodfather 16.06.2019 16:15 # thegodfather
    Ееебой. Сарри бай бай, гг вп

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  4. slash-lfc 16.06.2019 16:10 # slash-lfc
    Сарри всё. Гпенсы идут в «правильном» направлении)

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  5. iskander8sg 16.06.2019 16:10 # iskander8sg
    https://www.obozrevatel.com/sport/football/do-ukrainyi-rasti-i-rasti-v-rossii-s-zavistyu-otsenili-nash-uspeh-na-chm-u-20/amp.htm
    А ведь спорить могут лишь ватаны и пенсики.

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  6. hammersmith 16.06.2019 16:05 # hammersmith
    чо за погба

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  7. iskander8sg 16.06.2019 15:59 # iskander8sg
    Скучать никто не будет.

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  8. chr1s8rown 16.06.2019 15:56 # chr1s8rown
    Побольше б таких легенд футбола .

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  9. billy-bones 16.06.2019 15:54 # billy-bones
    https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/a4/ea/fb/33/rued32f73a045.jpg
    Винни постарел пи3дец

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