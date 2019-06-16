Гвардиола высказался насчет трансфера Азара в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал свой комментарий по поводу перехода плеймейкера Эдена Азара из "Челси" в "Реал".

Одно из четырех своих поражений в минувшем сезоне Премьер-Лиги "горожане" потерпели как раз от "Челси" — 2:0 в декабре, когда Азар неожиданно расположился на острие атак "синих" и попортил немало крови защитникам "Сити".



Тогда Гвардиола в очередной раз убедился в высочайшем мастерстве Азара, который теперь продолжит карьеру в "Реале". Каталонец убежден, что клуб из Мадрида совершил отличное приобретение.



"Они купили у "Челси" очень, очень, очень хорошего игрока. Это удивительное приобретение. Азар — один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Они будут получать большое удовольствие, наблюдая за его игрой", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.