Гвардиола высказался насчет трансфера Азара в "Реал"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал свой комментарий по поводу перехода плеймейкера Эдена Азара из "Челси" в "Реал".
Одно из четырех своих поражений в минувшем сезоне Премьер-Лиги "горожане" потерпели как раз от "Челси" — 2:0 в декабре, когда Азар неожиданно расположился на острие атак "синих" и попортил немало крови защитникам "Сити".
Тогда Гвардиола в очередной раз убедился в высочайшем мастерстве Азара, который теперь продолжит карьеру в "Реале". Каталонец убежден, что клуб из Мадрида совершил отличное приобретение.
"Они купили у "Челси" очень, очень, очень хорошего игрока. Это удивительное приобретение. Азар — один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Они будут получать большое удовольствие, наблюдая за его игрой", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
16.06.2019 15:00
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Реал усилился, может ещё подпишут Мбаппе за пятьсот лямов
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тебе пизда от лэмпса, хуеглот лысый
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Неужели ему никто из Англии не мог предложить пожирней контракт? АПЛ многое потеряла.
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