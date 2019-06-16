Гвардиола высказался насчет трансфера Азара в "Реал"

Эден Азар Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал свой комментарий по поводу перехода плеймейкера Эдена Азара из "Челси" в "Реал".

Одно из четырех своих поражений в минувшем сезоне Премьер-Лиги "горожане" потерпели как раз от "Челси" — 2:0 в декабре, когда Азар неожиданно расположился на острие атак "синих" и попортил немало крови защитникам "Сити".

Тогда Гвардиола в очередной раз убедился в высочайшем мастерстве Азара, который теперь продолжит карьеру в "Реале". Каталонец убежден, что клуб из Мадрида совершил отличное приобретение.

"Они купили у "Челси" очень, очень, очень хорошего игрока. Это удивительное приобретение. Азар — один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Они будут получать большое удовольствие, наблюдая за его игрой", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Азар, Гвардиола, Манчестер Сити, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 15:00

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  1. mancunia-planet 16.06.2019 15:34 # mancunia-planet
    Реал усилился, может ещё подпишут Мбаппе за пятьсот лямов

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  2. thegodfather 16.06.2019 15:17 # thegodfather
    тебе пизда от лэмпса, хуеглот лысый

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  3. moneymaker 16.06.2019 15:01 # moneymaker
    Неужели ему никто из Англии не мог предложить пожирней контракт? АПЛ многое потеряла.

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