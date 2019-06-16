"Арсенал" не продаст Лукаса Торрейру в "Милан"

"Арсенал" исключает продажу полузащитника Лукаса Торрейры, в услугах которого заинтересован "Милан".

На этой неделе в итальянской прессе появилась информация, что "Милан" сделал Торрейру своей целью номер один на летнее трансферное окно и уже установил контакт с Лукасом.



Также сообщалось, что "россонери" могу предложить "канонирам" Франка Кесси в качестве разменной монеты или продать 22-летнего ивуарийца в другой клуб, чтобы отбить часть затрат на Торрейру.



Однако "Арсенал" собирается огорчить своего бывшего исполнительного директора Ивана Газидиса, который с недавних пор трудится на "Сан-Сиро", утверждает Sky Sports.



"Канониры" исключают продажу 23-летнего уругвайца, который был куплен лишь год назад у "Сампдории" за 26.6 миллионов фунтов. "Арсенал" занял твердую позицию в отношении Лукаса, и это, как ожидается, заставит "Милан" обратиться к альтернативным целям.



Добавим, что в своем дебютном английском сезоне Торрейра сыграл 34 матча в Премьер-Лиге и еще 16 в прочих соревнованиях. Лукас забил пять голов и отдал пять результативных передач, в том числе огорчив "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".