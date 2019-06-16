Пирес предупредил "Арсенал", что без денег Премьер-Лигу не выиграть

Унаи Эмери Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что с бюджетом в 40 миллионов фунтов главному тренеру "канониров" Унаи Эмери не слепить команду, способную претендовать на победу в Премьер-Лиге.

Финишировав только на пятой позиции в Премьер-Лиге и проиграв финал Лиги Европы против "Челси", "Арсенал" на третий сезон подряд остался без Лиги Чемпионов.

Вдобавок имея раздутую зарплатную ведомость, "Арсенал" просто не может позволить себе много тратить на новичков в летнее трансферное окно. По мнению Пиреса, без денег "канонирам" не видать успеха.

"Я читал, что у "Арсенала" будет очень ограниченный трансферный бюджет, только 40 миллионов фунтов. На мой взгляд, этого недостаточно".

"Если ты хочешь создать хорошую команду, ты должен тратить много денег, особенно в Премьер-Лиге. Я уважаю позицию "Арсенала" и владельца клуба, но каждый знает, что ты должен много тратить, если хочешь выиграть Премьер-Лигу".

"Все топ-клубы хотят покупать отличных игроков, а отличные игроки стоят много денег", — приводит слова Пиреса Daily Mirror.


Метки Арсенал, Пирес

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 203

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 16.06.2019 13:08 # gidro-met
    бесполезно тратить как Сити и больше/ уже поздно - надо просто как Тттнхэм изобретать свой более прогрессивный стиль

    (ответить)

  2. chr1s8rown 16.06.2019 13:08 # chr1s8rown
    40 000 001*

    (ответить)

  3. mancunia-planet 16.06.2019 13:02 # mancunia-planet
    Вон Лгбтпуль тратил тратил и никуя

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: