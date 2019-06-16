"Юнайтед" обратил внимание на Дензела Думфриса

Дензел Думфрис Необходимость в усилении правого фланга обороны заставила "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на Дензела Думфриса из ПСВ.

Приоритетной целью "красных дьяволов" по укреплению позиции правого защитника остается Аарон Ван-Бисска из "Кристал Пэлас", однако из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера "Юнайтед" вынужден задумываться об альтернативных вариантах.

Одним из таких вариантов, утверждает The Sun, является 23-летний Думфрис — тоже молодой и перспективный крайний защитник, но доступный всего за 25 миллионов фунтов.

Отметим, что Дензел был в составе сборной Голландии, которая в полуфинале плей-офф Лиги Наций отпраздновала победу над Англией. Неутомимый Думфрис показал надежную игру в обороне, а также регулярно поддерживал атаку.


Метки Думфрис, Манчестер Юнайтед, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 600

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keane16 16.06.2019 12:48 # keane16
    Щас каждого Олега будут сватать в мю

    (ответить)

  2. brown-ale 16.06.2019 12:25 # brown-ale
    Всяко лучше, чем переплачивать за Биссаку. 40 - красная цена ему.

    (ответить)

  3. ensiferum 16.06.2019 12:22 # ensiferum
    Абсолютно тупой бегун.

    (ответить)

  4. zloy-vasya 16.06.2019 12:10 # zloy-vasya
    Как бы не получилось у них как с Блиндом.

    (ответить)

  5. ivan-4milan 16.06.2019 12:03 # ivan-4milan
    Надо брать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: