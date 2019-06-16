"Юнайтед" обратил внимание на Дензела Думфриса

Необходимость в усилении правого фланга обороны заставила "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на Дензела Думфриса из ПСВ.

Приоритетной целью "красных дьяволов" по укреплению позиции правого защитника остается Аарон Ван-Бисска из "Кристал Пэлас", однако из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера "Юнайтед" вынужден задумываться об альтернативных вариантах.



Одним из таких вариантов, утверждает The Sun, является 23-летний Думфрис — тоже молодой и перспективный крайний защитник, но доступный всего за 25 миллионов фунтов.



Отметим, что Дензел был в составе сборной Голландии, которая в полуфинале плей-офф Лиги Наций отпраздновала победу над Англией. Неутомимый Думфрис показал надежную игру в обороне, а также регулярно поддерживал атаку.