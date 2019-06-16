"Юнайтед" обратил внимание на Дензела Думфриса
Необходимость в усилении правого фланга обороны заставила "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на Дензела Думфриса из ПСВ.
Приоритетной целью "красных дьяволов" по укреплению позиции правого защитника остается Аарон Ван-Бисска из "Кристал Пэлас", однако из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера "Юнайтед" вынужден задумываться об альтернативных вариантах.
Одним из таких вариантов, утверждает The Sun, является 23-летний Думфрис — тоже молодой и перспективный крайний защитник, но доступный всего за 25 миллионов фунтов.
Отметим, что Дензел был в составе сборной Голландии, которая в полуфинале плей-офф Лиги Наций отпраздновала победу над Англией. Неутомимый Думфрис показал надежную игру в обороне, а также регулярно поддерживал атаку.
16.06.2019 12:00
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Щас каждого Олега будут сватать в мю
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Всяко лучше, чем переплачивать за Биссаку. 40 - красная цена ему.
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Абсолютно тупой бегун.
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Как бы не получилось у них как с Блиндом.
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Надо брать.
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