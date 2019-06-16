"Лестер" позволит Магуайру уйти из клуба
Защитник Харри Магуайр заключил джентльменское соглашение с владельцем "Лестера", что позволит ему покинуть "Кинг Пауэр" этим летом.
"Манчестер Юнайтед" интересовался Магуайром еще прошлым летом, однако тогда Харри сохранил верность "лисам", за которых он отыграл лишь один сезон.
Тогда же, утверждает Daily Mirror, Магуайр договорился с владельцем "Лестера" Вишаем Шриваддханапрабхой, что через год сможет уйти в топ-клуб по правильной цене.
Сейчас "Юнайтед" вернулся за 26-летним игроком сборной Англии, а еще одним претендентом на Харри является "Манчестер Сити".
И хотя Вишай трагически погиб в октябре, его сын Айяватт, принявший управление "Лестером" на себя, готов сдержать обещание отца и отпустить Магуайра.
Заинтересованным клубам лишь нужно согласовать стоимость экс-защитника "Халла". "Юнайтед" готов заплатить за Магуайра до 90 млн. фунтов, тогда как для "Сити" 80 млн. фунтов — это потолок.
16.06.2019 11:05
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Последние комментарии:
сука ты магуайр
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Стон - мквайер
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Главное не в пригород
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Нафиг МЮ то он нужен у них Фил Джонс такой же. За такие деньги Лестер потом таких же штуки три у Халла купит.
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как всегда, против бабок не попрёшь.
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Пусть лучше в МЮ идет)))
Come on, City!!!
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