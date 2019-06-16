"Лестер" позволит Магуайру уйти из клуба

Харри Магуайр Защитник Харри Магуайр заключил джентльменское соглашение с владельцем "Лестера", что позволит ему покинуть "Кинг Пауэр" этим летом.

"Манчестер Юнайтед" интересовался Магуайром еще прошлым летом, однако тогда Харри сохранил верность "лисам", за которых он отыграл лишь один сезон.

Тогда же, утверждает Daily Mirror, Магуайр договорился с владельцем "Лестера" Вишаем Шриваддханапрабхой, что через год сможет уйти в топ-клуб по правильной цене.

Сейчас "Юнайтед" вернулся за 26-летним игроком сборной Англии, а еще одним претендентом на Харри является "Манчестер Сити".

И хотя Вишай трагически погиб в октябре, его сын Айяватт, принявший управление "Лестером" на себя, готов сдержать обещание отца и отпустить Магуайра.

Заинтересованным клубам лишь нужно согласовать стоимость экс-защитника "Халла". "Юнайтед" готов заплатить за Магуайра до 90 млн. фунтов, тогда как для "Сити" 80 млн. фунтов — это потолок.


Метки Лестер, Магуайр

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 11:05

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  1. roberto-89 16.06.2019 12:49 # roberto-89
    сука ты магуайр

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  2. chr1s8rown 16.06.2019 12:23 # chr1s8rown
    Стон - мквайер

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  3. quavo 16.06.2019 12:10 # quavo
    Главное не в пригород

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  4. ivan-4milan 16.06.2019 11:58 # ivan-4milan
    Нафиг МЮ то он нужен у них Фил Джонс такой же. За такие деньги Лестер потом таких же штуки три у Халла купит.

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  5. manutd-20champ 16.06.2019 11:22 # manutd-20champ
    как всегда, против бабок не попрёшь.

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  6. arhangel777 16.06.2019 11:17 # arhangel777
    Пусть лучше в МЮ идет)))
    Come on, City!!!

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