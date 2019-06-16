Абрахэм хочет пробиться в состав "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что надеется получить шанс в первой команде "Челси" в новом сезоне.

По всей видимости, "синие" не будут удерживать Гонсало Игуаина, который толком себя не проявил за полсезона аренды.

Заменить 31-летнего аргентинца новичком "Челси" не может из-за трансферного запрета, и Абрахэм, забивший 26 голов в 42 матчах за "Астон Виллу", видит в этом шанс для себя.

"Могу ли я вернуться в "Астон Виллу"? Никогда не говорили никогда. Но вы знаете, что я нахожусь в "Челси" с юных лет, поэтому моя цель — пробиться в состав там".

"Что касается "Виллы", то я уже сказал: никогда не говори никогда. Посмотрим, как все сложится", — сообщил Абрахэм Sky Sports.


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1008

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-4milan 16.06.2019 11:46 # ivan-4milan
    Мда у Сарри работенки в новом сезоне один молодняк, ну ниче слепит из них чудо коллектив. ЛЧ второй по очереди трофей Сарри.

    (ответить)

  2. chelsiukpro 16.06.2019 11:40 # chelsiukpro
    По мне так пусть в Виле с Терри пойграет годик в АПЛ в основе а там будет видно. Теперь МИША и ЖИРУ тащить будут.

    (ответить)

  3. chebrec 16.06.2019 11:26 # chebrec
    Пришла пора

    (ответить)

  4. ganinilyha 16.06.2019 11:00 # ganinilyha
    С такими напами есть все шансы. Надеюсь Лэмпард построит нормальную команду из юных топарей. РЛЧ, ХО и Абрахам заебошат.

    (ответить)

  5. mixmaster 16.06.2019 10:52 # mixmaster
    Хули там пробиваться, у них жиру макстоп сейчас

    (ответить)

  6. espresso 16.06.2019 10:30 # espresso
    Пробьет себе анус, если не уйдет в другой клуб

    (ответить)

  7. chelsea88 16.06.2019 10:01 # chelsea88
    Жиру, Батшуайи, Абрахам... можно не начинать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: