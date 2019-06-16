Абрахэм хочет пробиться в состав "Челси"

Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что надеется получить шанс в первой команде "Челси" в новом сезоне.

По всей видимости, "синие" не будут удерживать Гонсало Игуаина, который толком себя не проявил за полсезона аренды.



Заменить 31-летнего аргентинца новичком "Челси" не может из-за трансферного запрета, и Абрахэм, забивший 26 голов в 42 матчах за "Астон Виллу", видит в этом шанс для себя.



"Могу ли я вернуться в "Астон Виллу"? Никогда не говорили никогда. Но вы знаете, что я нахожусь в "Челси" с юных лет, поэтому моя цель — пробиться в состав там".



"Что касается "Виллы", то я уже сказал: никогда не говори никогда. Посмотрим, как все сложится", — сообщил Абрахэм Sky Sports.