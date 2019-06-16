Абрахэм хочет пробиться в состав "Челси"
Нападающий Тэмми Абрахэм заявил, что надеется получить шанс в первой команде "Челси" в новом сезоне.
По всей видимости, "синие" не будут удерживать Гонсало Игуаина, который толком себя не проявил за полсезона аренды.
Заменить 31-летнего аргентинца новичком "Челси" не может из-за трансферного запрета, и Абрахэм, забивший 26 голов в 42 матчах за "Астон Виллу", видит в этом шанс для себя.
"Могу ли я вернуться в "Астон Виллу"? Никогда не говорили никогда. Но вы знаете, что я нахожусь в "Челси" с юных лет, поэтому моя цель — пробиться в состав там".
"Что касается "Виллы", то я уже сказал: никогда не говори никогда. Посмотрим, как все сложится", — сообщил Абрахэм Sky Sports.
16.06.2019 10:00
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Последние комментарии:
Мда у Сарри работенки в новом сезоне один молодняк, ну ниче слепит из них чудо коллектив. ЛЧ второй по очереди трофей Сарри.
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По мне так пусть в Виле с Терри пойграет годик в АПЛ в основе а там будет видно. Теперь МИША и ЖИРУ тащить будут.
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Пришла пора
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С такими напами есть все шансы. Надеюсь Лэмпард построит нормальную команду из юных топарей. РЛЧ, ХО и Абрахам заебошат.
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Хули там пробиваться, у них жиру макстоп сейчас
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Пробьет себе анус, если не уйдет в другой клуб
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Жиру, Батшуайи, Абрахам... можно не начинать.
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