Ришарлисон советует Нересу перейти в "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон посоветовал Дэвиду Нересу из "Аякса" присоединиться к "ирискам".

Как и другие молодые звезды "Аякса", Нерес оказался на радаре у больших клубов после блестящего сезона за амстердамцев. Дэвид забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в рамках Эредивизии и Лиги Чемпионов.



В данный момент 22-летний вингер находится в расположении сборной Бразилии вместе с Ришарлисоном на Кубке Америки, и нападающий "Эвертон" постарался использовать эту возможность, чтобы дать совет партнеру.



"Я уже разговаривал с ним. Я сказал ему, что двери "Эвертона" для него открыты, и он был бы очень полезен для нас".



"Надеюсь, он перейдет. Мы были бы очень рады ему. Я знаю его еще с юношеской сборной Бразилии U-20, и мы очень хорошо с ним ладим. Надеюсь, я увижу его в "Эвертоне", — сообщил Ришарлисон Liverpool Echo.



Сам Нерес также дал комментарий насчет возможного переезда в Англию.



"Конечно, Премьер-Лига интересует меня. Это лучшая лига в мире, и я всегда хотел там играть. Но на все воля Бога", — поведал Дэвид.