Хадсон-Одои подпишет новый контракт с "Челси" в случае прихода Лэмпарда

Вингер Каллум-Хадсон Одои подпишет новый контракт с "Челси", если Фрэнк Лэмпард возглавил "синих".

Как известно, "Челси" видит в Лэмпарде наиболее подходящего кандидата на замену Маурицио Сарри, который попросился в "Ювентус" после всего одного года работы на "Стэмфорд Бридж".



За сезон у руля "Дерби" Лэмпард показал свое умение работать с молодежью, и на это качество рассчитывают боссы "синих", учитывая, что лондонский клуб находится под трансферным запретом на два окна.



По информации Daily Mail, уход Сарри и назначение Лэмпарда может стать тем решающим фактором, который заставит 18-летнего Хадсон-Одои отбросить мысли об уходе из родного клуба.



Каллум находится в прекрасных отношениях с ассистентом Лэмпарда Джоди Моррисом, с которым им вместе довелось поработать в академии "синих" и который должен вернуться на "Стэмфорд Бридж" вместе с Фрэнком.



Добавим, что действующее соглашение Хадсон-Одои по-прежнему истекает в следующем году. Вместе с новым контрактом Каллум должен получить зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю и 10-й номер Эдена Азара.