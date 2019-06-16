Хадсон-Одои подпишет новый контракт с "Челси" в случае прихода Лэмпарда
Вингер Каллум-Хадсон Одои подпишет новый контракт с "Челси", если Фрэнк Лэмпард возглавил "синих".
Как известно, "Челси" видит в Лэмпарде наиболее подходящего кандидата на замену Маурицио Сарри, который попросился в "Ювентус" после всего одного года работы на "Стэмфорд Бридж".
За сезон у руля "Дерби" Лэмпард показал свое умение работать с молодежью, и на это качество рассчитывают боссы "синих", учитывая, что лондонский клуб находится под трансферным запретом на два окна.
По информации Daily Mail, уход Сарри и назначение Лэмпарда может стать тем решающим фактором, который заставит 18-летнего Хадсон-Одои отбросить мысли об уходе из родного клуба.
Каллум находится в прекрасных отношениях с ассистентом Лэмпарда Джоди Моррисом, с которым им вместе довелось поработать в академии "синих" и который должен вернуться на "Стэмфорд Бридж" вместе с Фрэнком.
Добавим, что действующее соглашение Хадсон-Одои по-прежнему истекает в следующем году. Вместе с новым контрактом Каллум должен получить зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю и 10-й номер Эдена Азара.
16.06.2019 08:15
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Да останется он. Столько шума создают изо этого сосунка который еще ничего даже толком не добился.
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