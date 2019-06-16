"Сити" придумал, как заполучить Фелиша
"Манчестер Сити" собирается приобрести Жоау Фелиша этим летом, чтобы оставить нападающего в "Бенфике" еще на один сезон.
Прямо сейчас у "горожан" нет особой потребности в еще одном нападающем — Серхио Агуэро и Габриэль Жезус никуда не собираются. Однако если "Сити" будет медлить, то упустит одного из ярчайших талантов Европы последних лет.
Как сообщает Daily Mirror, в борьбе за Фелиша "Сити" столкнулся с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", притом последний готов гарантировать 19-летнему португальцу игровую практику.
В качестве своего ответа на обещания "Атлетико" "горожане" предложили Жоау заманчивый вариант с тем, чтобы задержаться в "Бенфике" на следующий сезон — но уже на правах аренды.
Добавим, что отступные Фелиша по контракту составляют 105 миллионов фунтов. "Горожане" надеются, что вариант с покупкой и немедленным возвращением Жоау в "Бенфику" на 12 месяцев позволит им снизить цену.
16.06.2019 07:00
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Ну что тут скажешь, просто топы, знают свое дело!
Come on, City!!!
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Ай да шарлотаны, мутят мутки.
Ну а вариант рабочий. Президент Бенфики как раз об этом и говорил, что это их единственный шанс задержать пацаненка ещё на сезон. Так,что они не придумали, а откликнулись на варик предложенный Бенфикой :D
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Аналитики из мс знают свое дело
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