"Сити" придумал, как заполучить Фелиша

"Манчестер Сити" собирается приобрести Жоау Фелиша этим летом, чтобы оставить нападающего в "Бенфике" еще на один сезон.

Прямо сейчас у "горожан" нет особой потребности в еще одном нападающем — Серхио Агуэро и Габриэль Жезус никуда не собираются. Однако если "Сити" будет медлить, то упустит одного из ярчайших талантов Европы последних лет.



Как сообщает Daily Mirror, в борьбе за Фелиша "Сити" столкнулся с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", притом последний готов гарантировать 19-летнему португальцу игровую практику.



В качестве своего ответа на обещания "Атлетико" "горожане" предложили Жоау заманчивый вариант с тем, чтобы задержаться в "Бенфике" на следующий сезон — но уже на правах аренды.



Добавим, что отступные Фелиша по контракту составляют 105 миллионов фунтов. "Горожане" надеются, что вариант с покупкой и немедленным возвращением Жоау в "Бенфику" на 12 месяцев позволит им снизить цену.