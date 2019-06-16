Рэшфорд хочет 350 тыс. фунтов в неделю, чтобы остаться в МЮ

"Манчестер Юнайтед", возможно, придется увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда до 350 тысяч фунтов в неделю, чтобы предотвратить уход нападающего.

По ходу минувшего сезона Рэшфорд закрепился в качестве основного центрального нападающего "красных дьяволов", заставив Ромелу Лукаку задуматься об отъезде в Италию.



Сейчас Маркус готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому позиция, в которой находится переживающий не лучшие времена клуб с "Олд Траффорд", выглядит уязвимой.



"Юнайтед" пока не удается договориться со своим воспитанником о продлении сотрудничества, и эта ситуация привлекла внимание "Реала" и "Барселоны".



Интерес испанских грандов, а также уровень зарплаты одноклубника Алексиса Санчеса позволяет 21-летнему англичанину рассчитывать на увеличение своего оклада до 350 тыс. фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.