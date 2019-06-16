Рэшфорд хочет 350 тыс. фунтов в неделю, чтобы остаться в МЮ

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед", возможно, придется увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда до 350 тысяч фунтов в неделю, чтобы предотвратить уход нападающего.

По ходу минувшего сезона Рэшфорд закрепился в качестве основного центрального нападающего "красных дьяволов", заставив Ромелу Лукаку задуматься об отъезде в Италию.

Сейчас Маркус готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому позиция, в которой находится переживающий не лучшие времена клуб с "Олд Траффорд", выглядит уязвимой.

"Юнайтед" пока не удается договориться со своим воспитанником о продлении сотрудничества, и эта ситуация привлекла внимание "Реала" и "Барселоны".

Интерес испанских грандов, а также уровень зарплаты одноклубника Алексиса Санчеса позволяет 21-летнему англичанину рассчитывать на увеличение своего оклада до 350 тыс. фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 06:10

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  1. chr1s8rown 16.06.2019 08:20 # chr1s8rown
    В гикса пошел

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  2. blayzer 16.06.2019 08:09 # blayzer
    глоры глоры Эмю

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  3. andrew10 16.06.2019 07:51 # andrew10
    Попахивает утятиной.
    Но один фиг, с такими запросами - с вещами на выход

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  4. liverpool1892est 16.06.2019 07:49 # liverpool1892est
    Все доят говноклуб

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  5. gio 16.06.2019 07:18 # gio
    Ахахахаха капитально с козырей зашел. Азар в Челси 200 получал перед уходом

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  6. ymto 16.06.2019 07:12 # ymto
    с вещами на выход.

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  7. liverfun 16.06.2019 06:56 # liverfun
    Настоящий воспитанник

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  8. weorlfc 16.06.2019 06:51 # weorlfc
    Доят мешка как надо со всех сторон.

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  9. mindandsoul 16.06.2019 06:49 # mindandsoul
    На выход.

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