Рэшфорд хочет 350 тыс. фунтов в неделю, чтобы остаться в МЮ
"Манчестер Юнайтед", возможно, придется увеличить зарплату Маркуса Рэшфорда до 350 тысяч фунтов в неделю, чтобы предотвратить уход нападающего.
По ходу минувшего сезона Рэшфорд закрепился в качестве основного центрального нападающего "красных дьяволов", заставив Ромелу Лукаку задуматься об отъезде в Италию.
Сейчас Маркус готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому позиция, в которой находится переживающий не лучшие времена клуб с "Олд Траффорд", выглядит уязвимой.
"Юнайтед" пока не удается договориться со своим воспитанником о продлении сотрудничества, и эта ситуация привлекла внимание "Реала" и "Барселоны".
Интерес испанских грандов, а также уровень зарплаты одноклубника Алексиса Санчеса позволяет 21-летнему англичанину рассчитывать на увеличение своего оклада до 350 тыс. фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.
16.06.2019 06:10
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В гикса пошел
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глоры глоры Эмю
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Попахивает утятиной.
Но один фиг, с такими запросами - с вещами на выход
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Все доят говноклуб
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Ахахахаха капитально с козырей зашел. Азар в Челси 200 получал перед уходом
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с вещами на выход.
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Настоящий воспитанник
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Доят мешка как надо со всех сторон.
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На выход.
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