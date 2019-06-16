Салах отказал "Реалу" и "Ювентусу"

Нападающий Мохамед Салах отверг возможность покинуть "Ливерпуль" по сделке стоимостью 150 миллионов фунтов.

Покупка Салаха у "Ромы" два года назад стала настоящей трансферной удачей для "красных". За это время Мохамед забил 71 гол в 104 матчах.



Впечатляющие успехи игрока сборной Египта не остались незамеченными со стороны крупнейших клубов Европы. Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, свое желание приобрести Салаха выразили "Реал" и "Ювентус".



Оба названных клуба были готовы заплатить 150 млн. фунтов за 27-летнего нападающего, однако после победы с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов Мохамед отбросил мысли об уходе.



Дела "красных" идут слишком хорошо, а Салах просто обожаем местными болельщиками. Мохамед решил, что вновь рассмотрит вопрос о своем будущем уже следующим летом.



Также Daily Mirror утверждает, что европейские гранды интересуются и Садио Мане, партнером Салаха по нападению. Как и Мохамед, в данный момент 26-летний сенегалец счастлив продолжать выступать за команду Юргена Клоппа.