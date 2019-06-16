Салах отказал "Реалу" и "Ювентусу"
Нападающий Мохамед Салах отверг возможность покинуть "Ливерпуль" по сделке стоимостью 150 миллионов фунтов.
Покупка Салаха у "Ромы" два года назад стала настоящей трансферной удачей для "красных". За это время Мохамед забил 71 гол в 104 матчах.
Впечатляющие успехи игрока сборной Египта не остались незамеченными со стороны крупнейших клубов Европы. Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, свое желание приобрести Салаха выразили "Реал" и "Ювентус".
Оба названных клуба были готовы заплатить 150 млн. фунтов за 27-летнего нападающего, однако после победы с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов Мохамед отбросил мысли об уходе.
Дела "красных" идут слишком хорошо, а Салах просто обожаем местными болельщиками. Мохамед решил, что вновь рассмотрит вопрос о своем будущем уже следующим летом.
Также Daily Mirror утверждает, что европейские гранды интересуются и Садио Мане, партнером Салаха по нападению. Как и Мохамед, в данный момент 26-летний сенегалец счастлив продолжать выступать за команду Юргена Клоппа.
16.06.2019 05:55
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Последние комментарии:
Х.Кейн: "Салах хороший игрок, но не более того. В прошлом сезоне он выстрелил, и показал хороший уровень, в этом же он не сделал ничего выдающегося. Ливерпуль добился успеха лишь за счет командной работы и главного тренера, Юргена Клоппа."
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если мешок Рашфорд, со своими 13 голами, хочет 350к, то сколько запросить Салаху, 500-600?:)
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Сейчас выбежит шлюш и будет кукарекать о том что Юве может дать больше (хз чего) чем Ливерпуль
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За 150 млн слишком дешево, он стоит как 3 Азара, 300 млн фунтов
(ответить)
А тем временем гнома во все щели ебут колумбийцы, вот и вся история-только в своей зоне комфорта может наказывать Хетафе и леганесы.
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ну и д0л6аёб.
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Этот значит что:
1) Азар был запасным вариантом для Реала
2) В Ливерпуле играют за идею и выигрывают трофеи, потому Мане и Салах и другие игроки хотят остаться в клубе.
(ответить)
Мбапе в Ливерпуле ждём!!
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Они теперь думают, что трофеи так и попрут к ним, ахахаха. История с чирартом ничему не учит. Последний до сих пор жалеет, что не ушел в реал или на крайняк, прости господи, в щолси
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Многовато
(ответить)
норм там цыганье сожгли под Пензой
Русских лучше не злить
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Шо то куйня, шо это куйня - прокомментировал Салах. Однако в следующем году говорит поглядим. Но по идее верно, тут больше чем на год смысла нет планировать, все быстро меняется.
А то, что Дэйли Мирорр - ну что ж теперь поделать. Если клепать новости только с супер-пупер надёжных источников, то будет 2-3 новости в день.
Это ж совсем не тот фапл.ру будет :)
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Нех ему идти на понижение. А Мане вообще скаузер
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Уебите с ноги этого колбасника,пожалуйста. Михайло,прими меры.
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Салах растёт.. В прошлом году был односезонкой, теперь двухсезонка.. На следующий год будет трехсезонкой )) Блиять какие долпаепы эти всякие blackbirdofkя
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Норм так Аргентина раком встала перед Колумбией.
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Миррор - расходимся, нас хотят наебать
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Ставьте свои фото на аву!
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Миррор снова жжёт. Какой адекватный человек даст за него 150? Ему красная цена 80 млн, при всём уважении. Он начал на этом уровне выступать только год назад, даже Перес не настолько дурак столько баблоса кидать на ветер за двухсезонку.
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Миррор, 150 млн, ясн.
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