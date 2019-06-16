Салах отказал "Реалу" и "Ювентусу"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах отверг возможность покинуть "Ливерпуль" по сделке стоимостью 150 миллионов фунтов.

Покупка Салаха у "Ромы" два года назад стала настоящей трансферной удачей для "красных". За это время Мохамед забил 71 гол в 104 матчах.

Впечатляющие успехи игрока сборной Египта не остались незамеченными со стороны крупнейших клубов Европы. Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, свое желание приобрести Салаха выразили "Реал" и "Ювентус".

Оба названных клуба были готовы заплатить 150 млн. фунтов за 27-летнего нападающего, однако после победы с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов Мохамед отбросил мысли об уходе.

Дела "красных" идут слишком хорошо, а Салах просто обожаем местными болельщиками. Мохамед решил, что вновь рассмотрит вопрос о своем будущем уже следующим летом.

Также Daily Mirror утверждает, что европейские гранды интересуются и Садио Мане, партнером Салаха по нападению. Как и Мохамед, в данный момент 26-летний сенегалец счастлив продолжать выступать за команду Юргена Клоппа.


Метки Ливерпуль, Реал, Салах, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2019 05:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. pimp 16.06.2019 09:35 # pimp
    Х.Кейн: "Салах хороший игрок, но не более того. В прошлом сезоне он выстрелил, и показал хороший уровень, в этом же он не сделал ничего выдающегося. Ливерпуль добился успеха лишь за счет командной работы и главного тренера, Юргена Клоппа."

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  2. alexomck 16.06.2019 09:09 # alexomck
    если мешок Рашфорд, со своими 13 голами, хочет 350к, то сколько запросить Салаху, 500-600?:)

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  3. espresso 16.06.2019 08:46 # espresso
    Сейчас выбежит шлюш и будет кукарекать о том что Юве может дать больше (хз чего) чем Ливерпуль

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  4. pistolero-lfc 16.06.2019 08:36 # pistolero-lfc
    За 150 млн слишком дешево, он стоит как 3 Азара, 300 млн фунтов

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  5. keane16 16.06.2019 08:36 # keane16
    А тем временем гнома во все щели ебут колумбийцы, вот и вся история-только в своей зоне комфорта может наказывать Хетафе и леганесы.

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  6. john-henry 16.06.2019 08:25 # john-henry
    ну и д0л6аёб.

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  7. ian 16.06.2019 08:25 # ian
    Этот значит что:
    1) Азар был запасным вариантом для Реала
    2) В Ливерпуле играют за идею и выигрывают трофеи, потому Мане и Салах и другие игроки хотят остаться в клубе.

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  8. lfc-krr 16.06.2019 08:18 # lfc-krr
    Мбапе в Ливерпуле ждём!!

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  9. januzaj00 16.06.2019 08:07 # januzaj00
    Они теперь думают, что трофеи так и попрут к ним, ахахаха. История с чирартом ничему не учит. Последний до сих пор жалеет, что не ушел в реал или на крайняк, прости господи, в щолси

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  10. blayzer 16.06.2019 08:06 # blayzer
    Многовато

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  11. melwood-lfc 16.06.2019 08:06 # melwood-lfc
    норм там цыганье сожгли под Пензой
    Русских лучше не злить

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  12. andrew10 16.06.2019 08:03 # andrew10
    Шо то куйня, шо это куйня - прокомментировал Салах. Однако в следующем году говорит поглядим. Но по идее верно, тут больше чем на год смысла нет планировать, все быстро меняется.
    А то, что Дэйли Мирорр - ну что ж теперь поделать. Если клепать новости только с супер-пупер надёжных источников, то будет 2-3 новости в день.
    Это ж совсем не тот фапл.ру будет :)

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  13. tigerpool 16.06.2019 07:58 # tigerpool
    Нех ему идти на понижение. А Мане вообще скаузер

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  14. blackbirdofk 16.06.2019 07:46 # blackbirdofk
    Уебите с ноги этого колбасника,пожалуйста. Михайло,прими меры.

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  15. scouser2005 16.06.2019 07:08 # scouser2005
    Салах растёт.. В прошлом году был односезонкой, теперь двухсезонка.. На следующий год будет трехсезонкой )) Блиять какие долпаепы эти всякие blackbirdofkя

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  16. fanstevengerrard 16.06.2019 07:02 # fanstevengerrard
    Норм так Аргентина раком встала перед Колумбией.

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  17. mixmaster 16.06.2019 06:56 # mixmaster
    Миррор - расходимся, нас хотят наебать

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  18. cfc000000 16.06.2019 06:31 # cfc000000
    Ставьте свои фото на аву!

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  19. blackbirdofk 16.06.2019 06:21 # blackbirdofk
    Миррор снова жжёт. Какой адекватный человек даст за него 150? Ему красная цена 80 млн, при всём уважении. Он начал на этом уровне выступать только год назад, даже Перес не настолько дурак столько баблоса кидать на ветер за двухсезонку.

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  20. slash-lfc 16.06.2019 06:19 # slash-lfc
    Миррор, 150 млн, ясн.

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