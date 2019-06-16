"Юнайтед" продвигается в переговорах по Ван-Биссаке

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о покупке правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки.

Ранее в этом месяце клуб с "Селхерст Парк" отверг предложение "Юнайтед" в 40 миллионов фунтов о покупке Ван-Биссаки, однако "красные дьяволы" даже не подумали отступать.



"Юнайтед" видит 21-летнего англичанина ключевой фигурой для той перестройки, которую главный тренер Оле Гуннар Сульшер затеял на "Олд Траффорд" в это межсезонье.



По информации The Guardian, стартовое предложение "дьяволов" содержало ряд бонусов и дополнительных платежей, однако "орлы" хотят заключить сделку примерно на 60 млн. фунтов, включая минимум 50 млн. фунтов гарантированных выплат.



Чтобы уладить существующие разногласия, "Юнайтед" рассматривает вариант отказаться от своего права на долю с последующей перепродажи вингера Уилфрида Захи, который после окончания сезона публично заявил о желании уйти из "Пэлас" на повышение.



Так или иначе, переговоры двух клубов продвигаются, а "Пэлас" уже начал искать замену Ван-Бисске, обратив внимание на защитника "Аталанты" и сборной Бельгии Тимоти Кастаня.