"Арсенал" заинтересован в Клод-Морисе

"Арсенал" находится среди клубов заинтересованных в приобретении нападающего "Лорьяна" Алексиса Клода-Мориса.

В субботу в прессе появились слухи, что "Лорьян" отклонил предложение "канониров" в 14 миллионов фунтов о покупке 21-летнего Клод-Мориса, который забил 14 голов в 35 матчах минувшего сезона.



Sky Sports называет информацию о предложении "Арсенала" "непроверенной", но подтверждает, что лондонский клуб действительно хочет заполучить игрока юношеской сборной Франции.



Впрочем, того же хотят 10 других клубов: менхенгладбахская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Лион", "Лилль", "Монако", "Марсель", "Севилья", "Брайтон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".



Владелец "Лорьяна" едва вернулся из отпуска и собирается принять предложение того клуба, который предложит за Клод-Мориса больше всех денег, но сам Алексис предпочитает именно вариант с "Арсеналом".