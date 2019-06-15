Габриэль Жезус исключает свой уход из "Сити"

Нападающий Габриэль Жезус заявил, что не планирует уходить из "Манчестер Сити", несмотря на роль дублера для Серхио Агуэро.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Жезус отметился только восемью появлениями в стартовом составе, вчистую проигрывая конкуренцию Агуэро, который забил 32 гола в 36 матчах во всех турнирах.



Тем не менее, 22-летний бразилец с уважением относится к своему конкуренту и готов продолжать учиться у Серхио, которого тоже периодически связываю с уходом из "Сити".



"Думаю, уход Агуэро или меня исключен. Агуэро является легендой нашего клуба, он лучший бомбардир клуба всех времен. Естественно я, будучи игроком, хочу играть, но я рад помогать, и я уважаю Агуэро", — сообщил Жезус Daily Mail.