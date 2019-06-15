"Дерби" пытается удержать Лэмпарда новым контрактом

"Дерби" пытается предотвратить уход своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, предложив тому новый контракт.

40-летний Лэмпард является фаворитом "синих" на замену Маурицио Сарри, который в свою очередь находится на пороге перехода в "Ювентус".



The Telegraph утверждает, что "Челси" ожидает одобрения кандидатуры Лэмпарда владельцем клуба Романом Абрамовичем и надеется произвести назначение на предстоящей неделе.



Однако Sky Sports стало известно, что у "баранов" еще теплится надежда сохранить Фрэнка. Финалист плей-офф Чемпионшипа инициировал переговоры с экс-полузащитником сборной Англии о новой сделке.



"Дерби" готов добавить Лэмпарду зарплаты и власти, но одновременно у "баранов" есть понимание, что Фрэнк едва не сможет отказать своему бывшему клубу, в котором он провел 13 лет как игрок.