"Дерби" пытается удержать Лэмпарда новым контрактом

Фрэнк Лэмпард "Дерби" пытается предотвратить уход своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, предложив тому новый контракт.

40-летний Лэмпард является фаворитом "синих" на замену Маурицио Сарри, который в свою очередь находится на пороге перехода в "Ювентус".

The Telegraph утверждает, что "Челси" ожидает одобрения кандидатуры Лэмпарда владельцем клуба Романом Абрамовичем и надеется произвести назначение на предстоящей неделе.

Однако Sky Sports стало известно, что у "баранов" еще теплится надежда сохранить Фрэнка. Финалист плей-офф Чемпионшипа инициировал переговоры с экс-полузащитником сборной Англии о новой сделке.

"Дерби" готов добавить Лэмпарду зарплаты и власти, но одновременно у "баранов" есть понимание, что Фрэнк едва не сможет отказать своему бывшему клубу, в котором он провел 13 лет как игрок.


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 82

Поиск: